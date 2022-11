Sophie Charlotte chora morte de Gal Costa no Encontro - Reprodução de vídeo / TV Globo

Sophie Charlotte chora morte de Gal Costa no EncontroReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/11/2022 10:17 | Atualizado 10/11/2022 10:19

Rio - Sophie Charlotte, de 33 anos, se emocionou ao comentar a morte de Gal Costa durante o "Encontro", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira. A atriz, que interpretou a cantora no filme "Meu Nome é Gal", previsto para o ano que vem, chorou ao falar sobre seu amor pela artista, que faleceu aos 77 anos, nesta quarta-feira, em casa, em São Paulo. A mulher de Daniel de Oliveira ainda lamentou o fato de Gal não poder assistir ao longa em sua homenagem.

fotogaleria

"Foi a maior vivência, alegria da minha vida, a Gal me deu muitos amigos novos, a Bahia, ela é um pilar, ela é fundamental, ela ajudou a inventar o Brasil que eu acredito, que amo. A sua revolução através do canto, cabelo, pernas, gritos, agudos. Ter a honra de viver esse sonho com a bênção de Gal foi tudo, foi ganhar de presente uma estrela pra guardar no meu peito pra sempre. Estou eternamente ligada a ela, a obra dela, a mulher que ela é... Ela é eterna em mim. Tenho respeito, admiração", disse Sophie.

Após assistir trechos do filme "Meu Nome é Gal", a atriz se emocionou ainda mais. "Esse filme foi feito pra ela, pra ela ver, pra ela curtir, para o Brasil poder reverenciar um pedaço da vida que não está tão registrado em imagem. Amo demais a Gal. Ela é imensa, queria tanto que ela tivesse visto", lamentou.

"Meu Nome é Gal" tem estreia prevista para 2023 e irá retratar alguns dos melhores momentos da vida da cantora. O elenco da produção brasileira conta ainda com grandes nomes como Rodrigo Lelis (Caetano Veloso), Dan Ferreira (Gilberto Gil), Camila Márdila (Dedé Gadelha), George Sauma (Waly Salomão), entre outros. A diretora do filme, Dandara Ferreira, também irá atuar, interpretando Maria Bethânia, e Fábio Assunção fez uma participação especial como um diretor de televisão.