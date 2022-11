Dayanne Bezerra detona Xuxa - Reprodução do Instagram

Publicado 22/11/2022 10:33

Rio - Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, ficou bolada com um comentário feito por Xuxa Meneghel em relação a advogada e detonou a apresentadora através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. Após a Rainha dos Baixinhos sugerir aos internautas um boicote às redes sociais da viúva de MC Kevin após ela ameaçar Bárbara Borges em "A Fazenda", da Record TV, Dayenne acusou a loira de ter sido esquecida pelo público e afirmou que nenhum programa apresentado por ela teve audiência.

"Nossa, gente, a Xuxa apareceu para defender a paquita dela. Engraçado que quem está no freezer é você. Nada do que você fez deu certo, todos os programas acabaram, zero audiência. Ainda bem que minha família é de Deus, ser de Deus é muito bom, é bem melhor", debochou a irmã de Deolane.

Dayanne não parou por aí e aproveitou para provocar Bárbara. "Você deveria colocar a sua amiga Babi no freezer. Ah, desculpa, ela já está no freezer há um tempinho, né? Junto com a coleguinha aí", completou.

Irmã de Deolane rebaixa Xuxa e diz que tudo que a rainha dos baixinhos faz da errado. #AFazenda14 pic.twitter.com/cKvaqV5V7C — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 22, 2022

Xuxa Meneghel se revoltou contra as ameaças feitas por Deolane em "A Fazenda 14", da Record TV. Nesta segunda-feira, a apresentadora saiu em defesa de Bárbara Borges, que foi uma de suas paquitas, pelos ataques que a peoa recebeu da adversária durante um quadro do reality. A Rainha dos Baixinhos comentou no Instagram que a advogada deveria perder todos os seguidores e ser colocada "no freezer".

Na dinâmica, Deolane voltou a ameaçar a integridade física de Babi que, ao sugerir que iria procurar os meios legais para se defender, ouviu um sonoro "não vai dar em nada" da advogada. Em uma página da rede social, o perfil de Bárbara comenta o ocorrido chamando de “absurdo” a atitude de Deolane e recebe o apoio de Xuxa: “Gente... Deveriam todos parar de seguir essa mulher e coloca-la no freezer”, escreveu Xuxa.