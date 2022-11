Xuxa defende Babi - Reprodução

Xuxa defende Babi Reprodução

Publicado 22/11/2022 03:43

Rio – Xuxa Meneghel se revoltou contra as ameaças feitas por Deolane em A Fazenda 14. Nesta segunda-feira (21), a apresentadora saiu em defesa de Bárbara Borges, que foi uma de suas paquitas, pelos ataques que a peoa recebeu da adversária durante um quadro do reality. A Rainha dos Baixinhos comentou no Instagram que a advogada deveria perder todos os seguidores e ser colocada “no freezer”.

Na dinâmica, Deolane volta a ameaçar a integridade física de Babi que, ao sugerir que iria procurar os meios legais para se defender, ouviu um sonoro “não vai dar em nada” da advogada. Em uma página da rede social, o perfil de Bárbara comenta o ocorrido chamando de “absurdo” a atitude de Deolane e recebe o apoio de Xuxa:

“Gente... Deveriam todos parar de seguir essa mulher e coloca-la no freezer”, escreveu Xuxa.