Grupo A planeja dar um gelo em André nas próximas dinâmicas Reprodução / PlayPlus

Publicado 19/11/2022 03:26

Itapecerica da Serra – Após a volta de André Marinho da última Roça, o Grupo A precisou recalcular a rota para lidar com a ameaça do líder e único integrante do Grupo C. Nesta sexta-feira (18), Deolane e companhia conversaram durante a festa e decidiram que não irão dar palco para o cantor nas próximas dinâmicas.

As peoas chegaram a um consenso que dar um gelo em André seria a melhor solução e elas também não responderam o peão, caso ele resolva ataca-las. Contudo, Deolane se mostrou preocupada com o que vem pela frente. “Que ódio! Vai ser pau essa semana, tá?!”, alertou a advogada.