Publicado 18/11/2022 02:28

Itapecerica da Serra – Fundador e único membro do Grupo C, André Marinho mostrou nesta quinta-feira (17) que é possível vencer sem formar panelinhas em A Fazenda 14. Mesmo traído e largado a própria sorte, André Marinho conseguiu a simpatia do público e se livrou da eliminação na Roça dessa semana.

Após rachar com o grupo A na noite de formação da última Roça, quando Moranguinho deixou André ir para o último banquinho da berlinda, o cantor não conseguiu vencer a prova do fazendeiro e teve que disputar votos contra Ruivinha, que deveria ter todo o apoio do Grupo B e Bia Miranda, que teria todo o apoio do Grupo A.

Surpreendendo todas as estatísticas, André superou Ruivinha de Marte e se livrou deixar os muros de Itapecerica da Serra, como grande parte dos internautas previa nas redes sociais. Após anunciada seu livramento, a web vibrou tanto quanto o integrante do Broz.

