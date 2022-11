Pétala Barreiros - Reprodução/Twitter

Publicado 23/11/2022 16:06

Rio - Bernardo Coutinho, namorado de Pétala Barreiros, uma das participantes de "A Fazenda 14", foi preso no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. De acordo com o RJ1, da TV Globo, o empresário foi detido na Operação "Smoke Free" por suspeita de venda de cigarros ilegais e sonegação de impostos. A Justiça Federal ainda expediu mandado de prisão contra José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral

Na pré-estreia do reality show, Pétala confirmou durante sabatina com jornalistas seu envolvimento com Bernardo. "Namorando eu ainda não estou. A gente se conheceu faz pouco tempo e entrei aqui com a gente se falando. Eu gosto muito dele. É uma pessoa muito especial. Estou com muita saudade", revelou.