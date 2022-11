Ana Maria Braga retorna ao Mais Você após cirurgia - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga retorna ao Mais Você após cirurgiaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/11/2022 12:04

Rio - Ana Maria Braga, de 73 anos, voltou ao comando do "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta terça-feira. Logo no início da atração, a apresentadora atualizou os telespectadores sobre seu quadro de saúde, após se submeter a uma cirurgia vascular no dia 11 deste mês, e agradeceu o carinho que recebeu durante o período que esteve afastada do matinal.

fotogaleria

"Como é bom estar de volta! Ainda mais nesse clima de vitória na Copa do Mundo. Foi um jogo difícil e nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas, por falar em coisa difícil, eu já estou recuperada da cirurgia que fiz recentemente e gostaria muito de agradecer a todos que me mandaram recados, ao pessoal do hospital, dentre eles os meus médicos", começou ela.

"Eu me sinto sempre muito privilegiada em poder cuidar das coisas e poder ser cuidada como eu sempre estive ao longo de toda a minha vida. Então, muito obrigada mesmo! Eu estou podendo andar até… Eu estou achando que vou a pé até o Catar para assistir a final da Copa do Mundo", finalizou Ana, aos risos.

Entenda: