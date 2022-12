Deolane Bezerra encontra a mãe em hospital após desistir de A Fazenda 14 - Reprodução do Twitter

Publicado 04/12/2022 14:50

Rio - Depois de desistir de "A Fazenda 14", da Record TV, neste domingo, Deolane Bezerra, de 34 anos, encontrou a mãe, Solange, que está internada no hospital São Luís, em São Paulo. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo perfil da advogada no Twitter. "O amor da família vale mais que qualquer outra coisa!", dizia a legenda da publicação.

Nas imagens, a doutora aparece aos prantos abraçada a mãe. "Já estava acabando. A senhora sabe que eu sou forte", comentou ela, se referindo ao reality rural.

O encontro da Deo com a sua mãe. O amor da família vale mais que qualquer outra coisa! #TeamDeolane pic.twitter.com/c3skgadkZ5 — Deolane (@Dra_Deolane) December 4, 2022

Solange deu entrada na unidade de saúde na noite deste sábado, com o quadro de estresse agudo. Devido a isso, as irmãs da advogada, Dayanne e Daniele, foram até a sede do reality rural pedir a saída da loira, alegando que a mãe dela estava hospitalizada. Elas ainda acusaram a Record TV de manter Deolane em cárcere privado e tiveram o apoio dos fãs durante a 'manifestação'.

Neste domingo, Dayanne e Daniele tiveram uma reunião com o jurídico da emissora e, após discussões e até carro de som, a peoa foi informada sobre a internação da mãe e desistiu do reality.

Na mesma rede social, a equipe de Deolane agradeceu o apoio que a advogada recebeu dos fãs. "Três meses muito intensos. A doutora entregou tudo de si para todos nós, foi verdadeira todo o tempo e conquistou o amor de muitos aqui fora. Agradecemos por todo apoio que deram a ela lá dentro e agora vamos recebê-la de braços abertos aqui fora. O mundo é seu, doutora".

3 meses muito intensos. A doutora entregou tudo de si para todos nós, foi verdadeira todo o tempo e conquistou o amor de muitos aqui fora. Agradecemos por todo apoio que deram a ela lá dentro e agora vamos recebê-la de braços abertos aqui fora. O mundo é seu, doutora! pic.twitter.com/gZIZNdw0kI — Deolane (@Dra_Deolane) December 4, 2022