Ex-BBB Adélia Soares é advogada de Deolane Bezerra e entrou com liminar para tirar a viúva de MC Kevin e Pétala Barreiros de ’A Fazenda 14’Reprodução Internet

Publicado 06/12/2022 11:04

Fato é que depois de muita confusão, tanto Pétala quanto Deolane só conseguiram deixar o reality show com a ajuda da ex-BBB Adélia Soares. Lembra dela? Adélia, que participou do "Big Brother Brasil 16", atua como advogada de Deolane e entrou com uma liminar para tirar ela e Pétala da competição.

Após receber críticas de fãs do programa, Adélia se defendeu nos Stories, do Instagram. "Olha só, parem de dizer que eu, Adélia, acabei com 'A Fazenda 14'. Eu não acabei com nada, eu só trabalhei. Eu sigo legislação, eu analiso contrato, faço notificação e dentro do trabalho de uma advogada eu faço com que se cumpra a lei", afirmou.

"É isso que eu fiz. Agora a questão de um participante sair ou não... Gente, eu estou trabalhando. E desculpa a modéstia, mas eu trabalho muito bem. Mas não sou eu apenas não, eu sou a maestra de uma orquestra que trabalha muito bem. O resultado vem", completou.

Adélia Soares participou do "BBB 16" e rendeu vários memes enquanto esteve na casa mais vigiada do Brasil. Ela era rival de Ana Paula Renault e deu o que falar ao aparecer chorando por estar na xepa e não poder comer melancia.

A advogada foi a sexta eliminada em um paredão triplo com Munik e Ronan. Depois que saiu do programa, ela fez vários procedimentos estéticos como bichectomia, harmonização orofacial, colocou lentes de contato nos dentes, abdominoplastia, lipoescultura e perdeu 45kg.