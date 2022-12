Datena fica de joelhos ao celebrar saída de Tite da Seleção após eliminação na Copa do Mundo - Reprodução/Band

Publicado 09/12/2022 18:40

Rio - José Luiz Datena não se segurou ao comemorar a saída de Tite do comando da seleção brasileira , após a eliminação na Copa do Mundo 2022 , nesta sexta-feira. O apresentador de 65 anos interrompeu o noticiário do "Brasil Urgente", na Band, ao ficar de joelhos para celebrar o anúncio feito pelo ex-técnico logo depois do Brasil ser eliminado na partida contra a Croácia.

"Tite fora da seleção. Graças a Deus, Tite fora da seleção. Escreve aí, pô, 'Tite fora da seleção'. Com todo respeito que tenho a você, Tite, como treinador você foi muito mal. Graças a Deus, Tite fora da seleção", vibrou o jornalista, que abriu o programa com duras críticas ao técnico.

Pouco depois, Datena já apareceu de pé e brincou que precisou de ajuda: "Foi duro pra levantar aí. Pra levantar, precisou de um guindaste. Um guindaste precisou entrar aqui pra me tirar do chão", disse ele.



Na última segunda-feira, o âncora cumpriu uma promessa e tirou a calça para celebrar a vitória do Brasil no jogo contra a Coreia do Sul. "Eu ia tirar a calça para dar uma força para o Brasil. Eu não fiquei de bermuda quando a Alemanha ganhou do Brasil?", perguntou Datena, se referindo a derrota da Seleção por 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. "Promessa é dívida. Vou tirar a calça neste momento!", destacou o apresentador, que contou com a ajuda de um produtor.