Pedro Paulo Rangel e Suely Franco em ’O Cravo e a Rosa’Divulgação / TV Globo

Publicado 21/12/2022 10:59

Rio - A morte do ator Pedro Paulo Rangel , o "Pepê", trouxe um imenso pesar para a classe artística. Os atores Eduardo Moscovis e Suely Franco, que trabalharam com o veterano na novela "O Cravo e a Rosa", relembraram os bons momentos ao lado do amigo em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta", na manhã desta quarta, na TV Globo.

Na trama, Eduardo Moscovis interpretava Julião Petruchio e era chefe de Calixto, personagem de Pedro Paulo Rangel. "Minhas lembranças com o Pepê, tanto de público, assistindo às suas peças de teatro e novelas, quanto da parceria profissional, são inúmeras e potentes, de muito aprendizado. Ele dizia que cada personagem era um rascunho, e que estávamos sempre evoluindo. Levo esse ensinamento pra vida", disse o ator.

Já Suely Franco, que viveu a dona Mimosa na novela, interesse romântico de Calixto, contou que os dois se divertiam muito nos bastidores das gravações. "Ele me ensinou a dirigir, a gente se divertia muito! Depois que fizemos a novela, a gente saía para almoçar, ele era um amigo inesquecível. Espero que agora ele esteja bem feliz lá em cima, se encontrando com nossos outros amigos, porque ele merece essa felicidade. Meu amigo, a gente se encontra lá", disse a atriz.

Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira, às 5h40, no Rio. O ator estava internado na Casa de Saúde São José para tratar uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele lutava contra as consequências do tabagismo desde 2002. A causa da morte ainda não foi informada.