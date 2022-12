Pedro Paulo Rangel e Vanessa Gerbelli como Calixto e Lindinha em ’O Cravo e a Rosa’ - Divulgação/Globo

Pedro Paulo Rangel e Vanessa Gerbelli como Calixto e Lindinha em ’O Cravo e a Rosa’Divulgação/Globo

Publicado 21/12/2022 11:04 | Atualizado 21/12/2022 11:16

Rio - Pedro Paulo Rangel deixou um legado não foi só um grande ator, mas também uma grande referência pelo seu legado na televisão brasileira. Em participação no "Encontro" desta quarta-feira (21), Vanessa Gerbelli lamentou a morte do artista , destatacando a importância dele na sua estreia na TV nos anos 2000, em 'O Cravo e a Rosa'.

"PP foi uma grande inspiração para mim. 'O Cravo e a Rosa' foi meu primeiro trabalho na televisão e eu aprendei demais com ele. Eu observava ele e a Ana Lúcia Torre, então, eles foram minha primeira escola na TV", disse a atriz, que interpretou a sobrinha de Pedro Paulo Rangel.

"O legado dele é de um ator fantástico, de uma interpretação muito sútil, especial, de uma gentileza, a parte humana dele era igualmente grande. Muita amorosidade. Eu me lembro de nós jogando 'dica'. Nós ficamos muito amigos, então, nos intervalos nos divertíamos muito. Me lembro muito dessa proximidade, uma coisa quase paternal comigo, me arrepia até de falar", relembrou ela.

Pedro Paulo Rangel morreu, aos 74 anos, na madrugada desta quarta-feira (21), no Rio. A informação foi confirmada pela família do artista. O veterano estava internado na CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul da cidade, desde o dia 30 de novembro, para tratar uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A causa da morte ainda não foi informada.