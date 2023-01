Sol mora no subúrbio e enfrenta a vida com garra - fotos TV Globo / Divulgação

Publicado 16/01/2023 21:55 | Atualizado 16/01/2023 21:59

Rio - A novela "Vai na Fé" estreou nesta segunda-feira, na TV Globo, e deixou telespectadores animados para a continuação. Após a exibição do primeiro capítulo, internautas foram ao Twitter para registrar diversos elogios à trama escrita por Rosane Svartman, destacando o elenco de peso, trazendo nomes como Sheron Menezzes em sua primeira protagonista , além de Carolina Dieckmann, José Loreto, Mel Maia, Bella Campos e MC Cabelinho.

"Essa novela 'Vai na Fé' tem tudo para ser uma das melhores da Globo", avaliou uma usuária da rede social. "Como é bom uma novela com personagens carismáticos", enfatizou outra pessoa. "Achei promissora. O elenco tá pesadíssimo, só gente talentosa", disse uma terceira. "Que novela, que obra incrível, que elenco maravilhoso e que história gostosa e leve. Que história bem feita da maravilhosa Rosane Svartman", escreveu mais um fã.

"Vai na Fé" é protagonizada por Sol (Sheron Menezzes), uma mulher que mora no bairro de Piedade, no subúrbio do Rio, e enfrenta as dificuldades do dia a dia com esperança, empatia e garra. Ela mora com a mãe, Marlene (Elisa Lucinda), o marido, Carlão (Che Moais), além das filhas, Jenifer (Bella Campos), de 18 anos, e Duda (Manu Estevão), de 12. Certo dia, ela é convidada para ser uma das backing vocals do cantor Lui Lorenzo (José Loreto) e o convite cai na família de Sol como uma bomba.

"É muito gostoso ver a Sol, a protagonista, como uma mulher que tem seus problemas, mas que levanta com um sorriso no rosto. Ela trabalha, cozinha, ajuda a mãe a fazer as quentinhas, coloca a roupa pra bater, pega ônibus, vai fazer show... Faz tudo como muitas mulheres fazem no seu dia a dia", comemorou a atriz.

Ao DIA, Bella Campos também destacou a representatividade que a trama carrega : "Felizmente estamos contando histórias de pessoas pretas com uma narrativa positiva. Na trama temos uma família protagonista preta, uma família feliz, honesta, humanizada, com seus sentimentos complexos e suas questões como qualquer ser humano. Jenifer conta história de muitas jovens nesse Brasil, que foram as primeiras a acessar locais antes não ocupados pelas gerações anteriores de suas famílias. Ela retrata a dificuldade de se encaixar, desmistifica o mito da meritocracia, mostra que mesmo com toda a garra e dedicação, a desigualdade e o preconceito tornam essa corrida bem mais difícil pra quem é preta e pobre nesse país", analisa.

Confira as reações:

Tão bom ver a Sheron Menezes finalmente tendo uma protagonista pra chamar de sua #VaiNaFé pic.twitter.com/JoWchNPEph — Gregory House (@IdoctorhouseI) January 16, 2023

Essa novela #VaiNaFé tem tudo pra ser uma das melhores da globo pic.twitter.com/j6bviG1bLI — honeymoon (@byrafaelcosta) January 16, 2023

amei o primeiro capítulo de vai na fé. parabéns globo é isso que acontece quando se tem atores de verdade no elencopic.twitter.com/rKcK6rshtR — belle (@lpinnsck) January 16, 2023

mano olha o elenco dessa novela PESADÍSSIMO #vainafe pic.twitter.com/eRNK343QY0 — theus (@matthezu) January 16, 2023

#VaiNaFé Já gostei da Jeniffer pisando no pai folgado pic.twitter.com/ityE4WbGjz — Gabriel Campos (@gabscmps) January 16, 2023

Como é bom uma novela com personagens CARISMÁTICOS. #VainaFé pic.twitter.com/IPVNHXk54E — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 16, 2023

#VaiNaFé reunindo as mais lindas do mundo só nesse primeiro capítulo pic.twitter.com/YsYhFmZUUv — (@LellisLink) January 16, 2023

a diferença quando temos uma atriz de verdade interpretando uma garota esnobe o sabor #VaiNaFé pic.twitter.com/cdkyigz0kk — ni (@niglows) January 16, 2023

bella campos e mc cabelinho atuando juntos AAAAAA #VaiNaFé pic.twitter.com/6oK3BuRvVE — mel (@megrassmann) January 16, 2023

Que novela , que obra incrível , que elenco maravilhoso e que história gostosa e leve , Que história bem feita da maravilhosa Rosane Svartman #vainafe pic.twitter.com/4Nlp0g2ZsU — Levine (@LevinecomZ) January 16, 2023

achei promissora a estreia de vai na fé, a nova novela das 19:00 o elenco tá pesadíssimo, só gente talentosa



amei amei — imju (@imjulopes) January 16, 2023