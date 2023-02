Luciana Gimenez volta a apresentar o Superpop após sofrer grave acidente - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2023 08:53

Rio - Luciana Gimenez regressou ao programa "Superpop", da RedeTV, nesta terça-feira, após completar um mês do acidente de ski que sofreu em Aspen, nos Estados Unidos. A apresentadora de 53 anos, que quebrou a perna em quatro lugares, apareceu de muletas nos estúdios da atração e contou com o apoio de uma cadeira de rodas para circular pela emissora.

Para sua volta, Luciana optou por um top repleto de plumas e uma calça branca, junto à uma sandália papete de glitter, já que ainda não pode usar o habitual salto alto. Durante a atração, a apresentadora se emocionou ao receber um recado do filho caçula, Lorenzo, que falou sobre o acidente da mãe e seu processo de recuperação, e ainda aproveitou para mostrar as cicatrizes das cirurgias que enfrentou no último mês

Logo após a gravação do programa, Luciana Gimenez usou as redes sociais para comemorar. "Talvez para alguns eu possa parecer repetitiva, mas para mim é superação todos os dias e vou comemorar sim. Minha conquista de hoje é voltar para o meu programa, minha segunda casa. Eu estou de volta, Brasil!", vibrou.