Lucas Souza ganha a prova do fazendeiroReprodução de vídeo

Publicado 26/10/2023 09:56 | Atualizado 26/10/2023 10:02

Rio - Lucas Souza é o novo fazendeiro! O influenciador digital levou a melhor na dinâmica contra Kally Fonseca e Kamila Simioni, na noite desta quarta-feira, em "A Fazenda 15", da Record TV, e escapou da roça. Com isso, as peoas se juntam a Cezar Black e disputam a permanência no reality rural. Um deles será eliminado nesta quinta-feira.

A dinâmica foi inspirada em uma prova de "A Fazenda 6" e exigia habilidade e força. Nela, os peões, vendados, precisavam achar duas peças da ferramenta que abriria a caixa onde estava guardada uma pá, no meio de um monte de feno. Depois, eles deviam achar cinco agulhas e colocarem em um painel. O ex-marido de Jojo Todynho foi mais ágil e conquistou o chapéu de fazendeiro.