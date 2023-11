Bárbara vence o ’MasterChef Profissionais’ -

Publicado 15/11/2023 08:11

Rio - Bárbara é a campeã da quinta temporada do "MasterChef Profissionais", da Band. Após uma disputa emocionante e acirrada contra Franklin, a cozinheira levou para casa o troféu do reality culinário, além do prêmio de R$ 300 mil no cartão de uma rede de supermercados e 300 mil pontos Stix, um conjunto de panelas, um curso profissional de sommelier de cervejas, um home bar completo e mais.

Em seu menu, intitulado 'Afeto', Bárbara serviu pastel com vinagrete de polvo e pasta de jiló e croquete de vatapá com aioli de coentro como entradas. Os pratos principais foram: vieira com creme de pupunha e farofa de torresmo e cupim braseado com miniarroz caldoso e vegetais tostados. Para fechar o menu com chave de ouro ela optou por abacaxi com coco e raspadinha de caipirinha, capim-santo e limão, e bolo de fubá com sorvete de pingado e creme de canela como as sobremesas.

Em entrevista ao site da Band, Bárbara falou sobre a sensação se ser consagrada a grande campeã. " “É a realização de um sonho, de uma trajetória que teve muita verdade, sensibilidade e emoção", disse.

Antes da brasiliense, o "MasterChef Profissionais" teve somente uma campeã mulher — Dayse Paparoto, vencedora da primeira temporada, em 2016. "Para mim, é um grande presente [ganhar o MasterChef] neste momento sendo mãe, empresária e chef, e representar essas mulheres que se desdobram em mil para fazer todas as funções com maestria", declarou Bárbara.