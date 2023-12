Novos canais FAST da Globo ?Malhação fast? e ?D.P.A. ? Detetives do Prédio Azul fast? estreiam nesta quarta-feira - TV GLOBO / Nelson Di Rago

Publicado 13/12/2023 20:43

Rio - A Globo lança nesta quarta-feira (13) os novos canais "Malhação fast" e "D.P.A. – Detetives do Prédio Azul fast", que chegam ao Globoplay e ao Samsung TV Plus gratuitamente. No caso de "Malhação fast", novela adolescente que marcou gerações, farão parte do catálogo as fases da academia (1995-1999), Múltipla Escolha (1999-2009) e pós Múltipla Escolha (2009-2013), que contemplam as temporadas "Malhação ID"; "Malhação 2010"; "Malhação Conectados" e "Malhação: Intensa como a Vida". Já o novo canal "D.P.A. – Detetives do Prédio Azul fast" vai contemplar as 13 primeiras temporadas da série infantil (2012-2020).

Presente em todas as temporadas de "D.P.A. - Detetives do Prédio Azul", dando vida ao famoso porteiro Severino, o ator Ronaldo Reis comemorou a novidade. “É um orgulho muito grande, uma honra fazer parte dessa história desde o primeiro dia da primeira temporada de 'D.P.A'. Fico muito feliz de estar marcando gerações e contando histórias maravilhosas de um programa que agrada não somente as crianças, mas também os pais. Amei essa iniciativa da Globo de trazer, gratuitamente, programas de sucesso que dialogam com o público infantojuvenil, como é o caso de 'D.P.A'”, afirmou.



Dando vida à personagem Mila em sete das 13 temporadas de "D.P.A. - Detetives do Prédio Azul" que estarão disponíveis no novo canal FAST da série infantil, a atriz Letícia Pedro comentou a importância desse trabalho em sua carreira. “Estou super ansiosa para rever esse trabalho que marcou a minha trajetória como atriz”, disse.



Em novembro deste ano, os canais Viva 70 fast, com novelas da década de 1970, e Viva 80 fast, com tramas que foram sucesso nos anos 1980, chegaram ao Globoplay.