Elenco de ’Succession’ - AFP

Elenco de ’Succession’AFP

Publicado 16/01/2024 07:38 | Atualizado 16/01/2024 07:39

Rio - A 75ª edição do Emmy Awards aconteceu na noite desta segunda-feira, no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia estava marcada inicialmente para setembro de 2023, mas foi adiada por conta da greve dos atores e roteiristas de Hollywood.

fotogaleria

A série "Succession" foi uma das grandes vencedoras da noite, com seis prêmios. Pelo segundo ano consecutivo, a produção levou o troféu na categoria "Melhor Série Dramática", uma das mais aguardadas da noite. A série "O Urso" também levou seis estatuetas por sua primeira temporada, lançada em 2022 e foi destaque nas categorias de comédia.

Elton John entra para o clube dos vencedores do EGOT

O cantor Elton John se somou ao seleto clube de vencedores do "Grand Slam" de prêmios artísticos, conhecido como EGOT, ao conquistar um Emmy. O artista britânico venceu a categoria Melhor Especial de Variedades, graças ao último show nos Estados Unidos da sua turnê de despedida, "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", em Los Angeles.



Com este reconhecimento, Elton John tornou-se a 19ª pessoa a ganhar pelo menos um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony. O cantor e compositor, de 76 anos, não compareceu à cerimônia em Los Angeles porque se recupera de uma cirurgia no joelho, mas foi representado no palco por seu produtor Ben Winston.



"Sabíamos que seria histórico porque seria o último show de Elton na América do Norte", disse Winston. "Não sabíamos que seria histórico porque o homem que criou a trilha sonora das nossas vidas ia ganhar um EGOT", acrescentou.



Elton John ganhou cinco Grammys, dois Oscars de Melhor Canção Original com "O Rei Leão" e "Rocketman" e um Tony pela trilha sonora do musical teatral "Aida".



O clube dos vencedores do EGOT inclui lendas como Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Whoopi Goldberg, John Legend, Andrew Lloyd Webber e Viola Davis.

Confira os premiados das principais categorias:

Melhor Série de Drama

Succession (HBO Max)



Melhor Atriz em Série de Drama



Sarah Snook - Succession (HBO Max)



Melhor Ator em Série de Drama

Kieran Culkin - Succession (HBO Max)



Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

Matthew Macfadyen - Succession (HBO Max)



Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

Jennifer Coolidge - The White Lotus (HBO Max)



Melhor Roteiro de uma Série Dramática

Jesse Armstrong - Succession (HBO Max)



Melhor Série de Comédia

O Urso (FX)



Melhor Atriz em Série de Comédia

Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)



Melhor Ator em Série de Comédia

Jeremy Allen White - O Urso (FX)



Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Ayo Edebirl - O Urso (FX)



Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Ebon Moss-Bachrach - O Urso (FX)



Melhor Roteiro de uma Série de Comédia

Christopher Storer - O Urso (FX)



Melhor Direção de uma Série de Comédia

Christopher Storer - O Urso (FX)



Melhor Série Limitada ou de Antologia

Treta (Netflix)



Melhor Atriz em Série Limitada ou de Antologia

Ali Wong - Treta (Netflix)



Melhor ator em Série Limitada ou de Antologia

Steven Yeun - Treta (Netflix)



Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou de Antologia

Niecy Nash-Betts - Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix)



Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou de Antologia

Paul Walter Hauser - Black Bird (Apple TV+)



Melhor Roteiro em Série Limitada ou de Antologia

Lee Sung Jin - Treta (Netflix)



Melhor Direção de Série Limitada ou de Antologia

Lee Sung Jin - Treta (Netflix)



Melhor série de Variedades Roteirizada

Last Week Tonight com John Oliver



Melhor Programa de Competição

RuPaul's Drag Race



Melhor Programa de Variedade em Talk Show

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)



Melhor Especial Ao Vivo

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

*Com informações da AFP