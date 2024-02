Lorena Improta e o marido, o cantor Léo Santana - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2024 11:25 | Atualizado 14/02/2024 11:28

Rio - Lorena Improta, de 30 anos, opinou sobre a agenda do marido, Léo Santana, de 35, durante o Carnaval 2024. Em entrevista ao programa "Encontro", da TV Globo, a dançarina demonstrou se surpreender com o fôlego do cantor, que fará sua 18ª apresentação nesta quarta-feira.

"Eu não sei como ele aguenta. Eu já estou assim (cansada) e ele segue... Hoje, acho que ele dormiu umas 2 horas", afirmou a loira à Patrícia Poeta.

"Esse ano eu consegui administrar melhor o meu tempo. Ano passado, a gente fez muitas coisas no mesmo dia. Antes da Sapucaí, para mim, foi muito pesado... Desfilei 5h da manhã, tanto ano passado, como este ano", contou. "Mas, este ano, antes do desfile, eu só fiz dormir! Essa foi minha preparação", afirmou a artista, aos risos.