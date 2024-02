Cissa Guimarães - Divulgação/TV Brasil

Publicado 27/02/2024 11:36 | Atualizado 27/02/2024 12:34

Rio - Cissa Guimarães estreou nesta segunda-feira (26) uma nova fase do " Sem Censura ", na TV Brasil. O programa de quase 40 anos terá uma nova roupagem do original de 1985, que marcava o fim da Ditadura Militar no país, mas manterá os debates. Na estreia, a apresentadora relembrou a morte de Rafael Mascarenhas, seu filho, em 2010. Caçula, ele tinha apenas 18 anos quando foi atropelado enquanto andava de skate no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Claudia Raia, que está em cartaz com o musical “Tarsila, a Brasileira”; Miguel Falabella, que está dirigindo um musical sobre Nara Leão; a jornalista Luciana Barreto; e o cantor Xande de Pilares, que no ano passado lançou um especial onde canta músicas de Caetano Veloso, estiveram entre os convidados. O influenciador digital Muka, também estava presente. Cada um falou sobre seus próprios projetos.

A apresentadora, por sua vez, se mostrou orgulhosa e feliz ao falar sobre ocupar novamente um espaço como apresentadora, que já foi de Leda Nagle e Vera Barroso. Em um dos trechos mais viralizados pelos internautas, Cissa agradeceu a Rede Globo por ter permitido a participação de Claudia.

“Queria agradecer muito ao Amauri Soares, que liberou a nossa Claudia, diretor dos estúdios Globo. Amauri, muito obrigada. Amauri, é o seguinte, tu continua liberando. É todo mundo, que isso aqui é sem censura”, disse ela.

Guimarães estava ao lado de amigos, como o próprio Falabella, com quem ela trabalhou na apresentação do "Video Show", também na Globo, de 1986 a 2001. Por ele, recebeu a alcunha "A garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia!". O fato foi relembrado por eles. "Nunca entendi [o significado], mas achei sonoro", explicou o ator.

O "Sem Censura" se manteve nos trending topicos do X (antigo Twitter) durante toda a segunda-feira. "Que coisa maravilhosa, é uma benção ver gente profissional fazendo as coisas", escreveu um. "Com o talento de Cissa Guimarães tem tudo para voltar a ser um grande sucesso na TV Brasileira", avaliou outro.

O programa que levanta e discute pautas sociais teve alguns episódios em 2023 e não era exibido deste então. Isso porque ele havia passado a ser semanal e previamente gravado. Agora, ele volta a passar de segunda a sexta-feira, sempre as 16h.