Dona Déa deu um sermão em Yasmin Brunet no DomingãoReprodução/Globo

Publicado 18/03/2024 18:08 | Atualizado 18/03/2024 18:09

Rio - O "Domingão com Huck" e o "Fantástico" se destacaram e bateram recorde de audiência no domingo (17) pegando carona com as polêmicas do "BBB 24".

fotogaleria

O programa de Luciano Huck recebeu Yasmin Brunet, última eliminada do reality show, que levou uma "bronca" de Déa Lúcia , mãe de Paulo Gustavo e integrante do programa. A atração exibiu ainda o quadro "Dança dos Famosos" e marcou no Rio de Janeiro recorde com 17 pontos com 35% de participação. Em São Paulo, foram 14 pontos com 26% de participação.

Já o "Fantástico" exibiu uma entrevista de Yasmin para Blogueirinha e encerrou com uma entrevista concedida por Wanessa Camargo à Renata Ceribelli comentando as polêmicas envolvidas no programa e reconhecendo que cometeu racismo estrutural com Davi.

No Rio, o programa marcou 21 pontos de audiência com 41% de participação, igualando o recorde pela terceira vez em 2024. Em SP, marcou 19 pontos de audiência e 33% de participação, também igualou recorde pela terceira vez este ano.

“Eu me assustei com muita coisa [do programa, que foi] tirada do contexto. [...] A gente, quando é colocado num lugar tão grave como a palavra ‘ser racista’, é uma roupa que eu não conseguia vestir aquilo”, declarou a ex-sister em relação às acusações. A cantora revelou ter buscado estudar o tema do racismo após o reality.

Dona Déa chama atenção de Yasmin Brunet

A filha de Luiza Brunet foi perguntada por Luciano Huck no "Domingão" se sentia saudades do BBB. Logo que Yasmin confessou que sentia falta do programa e chegou a ficar sem dormir por algumas noites depois que foi eliminada, Dona Déa rebateu a fala da modelo.



"Você não está com saudade, não é mesmo? Você viu aquela menina [Beatriz] cantando, dançando e gritando 'Brasil, do Brasil', e o que você disse? 'Ainda bem que eu não estou aí'. Quem está lá precisa aguentar tudo, ouvir tudo", disparou a mãe de Paulo Gustavo.

Outro ponto que ela citou para detonar Yasmin, foi sobre a relação da sister com Davi, seu principal desafeto dentro do programa. "Você agiu errado com o Davi. Não estou tomando partido, apenas dizendo a verdade", acrescentou.

Diante das críticas, a modelo reconheceu que errou em alguns momentos e que está disposta a aprender. "Estou sempre disposta a aprender e reconhecer meus erros. Quero aprender mais e estou aqui para ouvir. Davi é alguém que respeito muito, tanto sua história de vida quanto sua pessoa. Houve desentendimentos entre nós, mas estou aberta para reconhecer onde errei e evoluir", declarou Yasmin.