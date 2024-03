Eduardo Moscovis está no elenco de Rancho Fundo, próxima novela das seis - Globo / Manoella Mello

Eduardo Moscovis está no elenco de Rancho Fundo, próxima novela das seisGlobo / Manoella Mello

Publicado 19/03/2024 14:37 | Atualizado 19/03/2024 14:44

Rio - Longe do horário das seis desde o fim de "Alma Gêmea", em 2006, Eduardo Moscovis volta no elenco de " Rancho Fundo ", novela que substituirá "Elas por Elas", em abril. A última aparição no horário foi em " Alma Gêmea ", que terminou em 2006 e retornará em maio às televisões no “Vale a Pena Ver de Novo”.

O ator estava afastado dos folhetins desde 2022, quando fez uma participação na reta final de "Um Lugar ao Sol", escrita por Lícia Manzo e exibida no horário das nove. Recentemente, ele fez parte do elenco da primeira temporada de "Bom Dia, Verônica", série brasileira da Netflix.

Em "Rancho Fundo", Du Moscovis será Quintino Ariosto Evaristo, dono de uma mercearia e um dos homens mais poderosos de Lapão da Beirada, cidade mais desenvolvida da região. Casado com Dona Manuela, interpretada por Valdineia Soriano e pai adotivo de Artur (Túlio Starling), Quintino não suporta o filho, por acreditar que o jovem tem interesse em sua herança.



Milionário recluso e avarento, Ariosto é um homem ranzinza, duro e mal-humorado e vai ficar de olho na fortuna de Zefa Leonel, protagonista vivida por Andrea Beltrão. Na trama, ele contará com a ajuda de Marcelo Gouveia (José Loreto) para tentar passar a perna na família Leonel.

Novela

Criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman, "Rancho Fundo" é uma comédia romântica que se passa nos dias atuais e narra a trajetória dos Leonel Limoeiro, conduzidos pelo braço forte e coração aberto da matriarca Zefa Leonel, a líder da família do interior que precisa lidar com o choque entre o lugar onde vivem e a cidade. A trama principal gira em torno de Quinota (Larissa Bocchino), filha de Zefa e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), e, segundo o autor, mostra o processo de formação da jovem.