Caetano Veloso e Maria Bethânia são homenageados no Caldeirão - Reprodução de vídeo

Caetano Veloso e Maria Bethânia são homenageados no CaldeirãoReprodução de vídeo

Publicado 20/03/2024 10:21 | Atualizado 20/03/2024 10:49

Rio - Marcos Mion, de 44 anos, mostrou um trecho da gravação do "Caldeirão do Mion", da TV Globo, em homenagem a Caetano Veloso e Maria Bethânia, nesta terça-feira. No vídeo publicado no Instagram Stories, o cantor aparece entoando "Sozinho", sob o olhar da irmã, que estava sentada no palco. Enquanto isso, o apresentador vibrava com o momento e também cantava a canção.

fotogaleria

"O que aconteceu? Foi isso mesmo? Maria Bethânia e Caetano Veloso não se apresentavam juntos há 46 anos! Num programa de auditório então … é talvez a primeira vez…e eles escolheram o Caldeirão pra marcar esse momento! Preparamos uma homenagem à altura e fomos, todos, incluindo os dois, do riso às lágrimas como tudo que é intenso e vale a pena nessa vida", iniciou o apresentador.



"Obrigado Paula Lavigne e Ana Basbaum por acreditarem e fazerem esse dia histórico acontecer. O meu termômetro pessoal foi receber, durante a gravação, um beijo emocionado da Ana e ver de longe Paula enxugando as lágrimas. Um obrigado muito especial à toda plateia inacreditável de celebridades que se juntou à galera do 'Caldeirão' pra demonstrar amor por esses dois irmãos que se tornaram maiores do que a própria vida. Quem vocês identificam aí pelo vídeo? Não dá pra ver todo mundo!", continuou.

Em um momento do vídeo, Mion aparece dizendo no vídeo: 'Tá lindo demais'. "No vídeo estou falando com meu irmão, Geninho, diretor do programa, através de um botão no microfone que só ele me ouve. Um botão que normalmente é usado pra gente tomar decisões rápidas e resolver urgências da gravação, mas hoje, como vocês podem ver, serviu pra gente se emocionar e dividir o quanto estava lindo esse momento", explicou ele, que atentou para o comportamento de Bethânia.

"Reparem no olhar de orgulho e admiração de Bethânia para Caetano…um especial inesquecível, mas acima de tudo, uma celebração do amor entre irmãos! Foi lindo. Lindo. Como disse Bethânia no final: “estou meio confusa com tudo…não esperava tanta emoção. Que honra. Obrigado Deus por me permitir viver momentos tão abençoados. Obrigado Mãezinha Maria de quem falamos muito no programa aliás!

Em breve no Caldeirão. Foi histórico. Único. Vocês não podem perder!", finalizou.

Diversos famosos participaram da gravação do programa, que tem previsão de ir ao ar em abril. Nomes como Dan Ferreira, Fátima Bernardes, Claudia Ohana, Emanuelle Araújo, Malu Galli, Mell Muzzillo, Mart'nália, Cris Vianna, Paulo Vieira, Flávia Alessandra, Andréia Sadi, Paula Burlamaqui, Nany People, Monique Alfradique, Andréia Horta, Regina Casé, Beth Faria, entre outros, estiveram na plateia.

Nos comentários da publicação de Mion, Paula Lavigne se manifestou. "Querido, você e sua equipe estão de parabéns! Chorei muito! Saindo da gravação ouço um áudio de Pretinho da Serrinha me dizendo que em 35 anos de carreira dele, nunca fez um programa tão emocionante. Eu e ele somos os 'durões' e vocês nos amoleceram! Choramos", disse.

As celebridades que estiveram na gravação também falaram sobre o momento especial. "Foi lindo demais! Nunca me esquecerei! Emocionante", afirmou Monique Alfradique. "Querido Mion, obrigada por esse dia inesquecível", agradeceu Nany People.

Turnê juntos

Os irmãos, Caetano Veloso e Maria Bethânea, anunciaram no começo do mês uma nova turnê em dupla, que vai passar por cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador e São Paulo, a partir do dia 3 de agosto.