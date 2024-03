Esther Góes e Thalita Catauta posam juntas nos bastidores de ’Elas por Elas’ - Reprodução do Instagram

Publicado 25/03/2024 12:26 | Atualizado 25/03/2024 12:26

Rio - Intérprete de Adriana em "Elas por Elas", Thalita Carauta, de 41 anos, compartilhou no Instagram, nesta segunda-feira, um clique ao lado de Esther Góes, de 78, que deu vida a personagem na versão original da novela em 1982. Na legenda, a atriz falou sobre a emoção de encontrar a veterana, que fará uma participação especial na reta final do remake.

"E esse encontro de Adrianas!? Eu me emocionei, porque me toca muito, as gerações, os ciclos, o tempo..

Esther Góes, que delicadeza a força da sua presença! Ficamos todas muito honradas!", escreveu Thalita na legenda. "A honra é toda minha, querida Thalita!", comentou Esther. "Somos agora irmãs!", completou.

Segundo a TV Globo, Esther interpretará Adelaide, a avó biológica de Giovanni (Filipe Bragança), na novela. As cenas da veterana estão previstas para irem ao ar na última semana da novela. "Thalita e Esther contracenam porque Giovanni apresenta a avó para a família de Ísis", informa a emissora ao DIA.

A nova versão de "Elas por Elas", trama criada por Cassiano Gabus Mendes em 1982, é escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Amora Mautner e direção de gênero de José Luiz Villamarim. Na versão original, Adriana era vivida por Esther Góes, Joana Fomm era Nathalia, Aracy Balabanian foi Helena, Eva Wilma interpretava Lara (Márcia), Marlene, que agora é Carol, era Mila Moreira.







