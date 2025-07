'Chaves' volta à grade diária do SBT, às 18h30 - Divulgação Televisa/ SBT

Publicado 24/07/2025 14:40 | Atualizado 24/07/2025 14:41

Rio - Clássico da televisão latino-americana, o seriado Chaves volta à Netflix no dia 11 de agosto, após quase uma década fora do catálogo da plataforma. Criado por Roberto Gómez Bolaños (1929–2014), o programa retorna com episódios clássicos e também com produções mais recentes exibidas no Brasil.

A Netflix, primeira plataforma a transmitir o humorístico no streaming, trará episódios já conhecidos do público com a dublagem original, eternizada pelas exibições no SBT. Já os capítulos que só chegaram à TV brasileira a partir de 2014 contarão com uma nova dublagem, feita pelo estúdio RioSound. Esses episódios, vale lembrar, foram liberados pela Televisa apenas naquele ano e nunca haviam sido exibidos no país anteriormente, por isso precisaram ser dublados pela primeira vez, com um novo elenco de vozes.A exibição do seriado foi interrompida em 2016, por conta de impasses contratuais entre a Televisa e os herdeiros de Bolaños. Desde então, Chaves e Chapolin passaram por diferentes canais e plataformas.No Brasil, além do retorno à Netflix, o público segue encontrar o personagem icônico no SBT, emissora responsável por consolidar o sucesso da série no país ao longo de décadas.