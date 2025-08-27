Afonso (Humberto Carrão) conversa com Solange (Alice Wegmann) sobre não seguir com o tratamento e ela revela que ele é o pai dos seus filhosGlobo/ Manoella Mello
Abalado, o executivo abre o coração para Solange (Alice Wegmann). A personagem tenta entender o diagnóstico, enquanto ele explica que a doença afeta os glóbulos brancos e que não existe uma causa definida. Afonso revela que o tratamento envolve quimioterapia, mas admite o receio de passar seus últimos meses em um hospital.
Revelação muda tudo
Em meio à conversa, Solange dá uma notícia que transforma a perspectiva do executivo: ela revela que os filhos que espera são dele. A revelação faz Afonso repensar sua postura diante da doença e o incentiva a iniciar o tratamento.
Decidido a enfrentar a leucemia, Afonso raspa o cabelo antes do início das sessões. Solange participa do momento e os dois aproveitam a ocasião para falar sobre os nomes dos bebês, reforçando o desejo de formar uma família apesar das dificuldades.
