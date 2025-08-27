Afonso (Humberto Carrão) conversa com Solange (Alice Wegmann) sobre não seguir com o tratamento e ela revela que ele é o pai dos seus filhos - Globo/ Manoella Mello

Afonso (Humberto Carrão) conversa com Solange (Alice Wegmann) sobre não seguir com o tratamento e ela revela que ele é o pai dos seus filhosGlobo/ Manoella Mello

Publicado 27/08/2025 19:50

Rio - Nos próximos capítulos de "Vale Tudo", Afonso (Humberto Carrão) recebe duas notícias que mudam completamente o rumo de sua vida. Após apresentar sintomas como febre, hematomas e sangramento nasal, ele realiza exames solicitados pelo médico Dr. Fernando (Gilberto Filho) e descobre que está com leucemia.