Afonso (Humberto Carrão) conversa com Solange (Alice Wegmann) sobre não seguir com o tratamento e ela revela que ele é o pai dos seus filhosGlobo/ Manoella Mello

Rio - Nos próximos capítulos de "Vale Tudo", Afonso (Humberto Carrão) recebe duas notícias que mudam completamente o rumo de sua vida. Após apresentar sintomas como febre, hematomas e sangramento nasal, ele realiza exames solicitados pelo médico Dr. Fernando (Gilberto Filho) e descobre que está com leucemia.
Abalado, o executivo abre o coração para Solange (Alice Wegmann). A personagem tenta entender o diagnóstico, enquanto ele explica que a doença afeta os glóbulos brancos e que não existe uma causa definida. Afonso revela que o tratamento envolve quimioterapia, mas admite o receio de passar seus últimos meses em um hospital.

Revelação muda tudo

Em meio à conversa, Solange dá uma notícia que transforma a perspectiva do executivo: ela revela que os filhos que espera são dele. A revelação faz Afonso repensar sua postura diante da doença e o incentiva a iniciar o tratamento.

Decidido a enfrentar a leucemia, Afonso raspa o cabelo antes do início das sessões. Solange participa do momento e os dois aproveitam a ocasião para falar sobre os nomes dos bebês, reforçando o desejo de formar uma família apesar das dificuldades.