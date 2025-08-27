Felipe Simas é Danilo em Dona de Mim - Reprodução / TV Globo

Publicado 27/08/2025 18:00

Rio - Em "Dona de Mim", a relação entre Danilo (Felipe Simas) e Marlon (Humberto Morais) entra em crise. Após descobrir que Palmeira está cobrando dinheiro de Seu Manuel (Ernani Moraes) em troca de “proteção” à padaria, Danilo acredita que o amigo de farda também está envolvido no esquema e o chama de policial corrupto.



"Você extorquiu meu pai, cara! Logo ele, que sempre teve consideração por você!", dispara Danilo, revoltado.Surpreso com a acusação, Marlon questiona o que está acontecendo. Danilo insiste que ele finge ser correto e acusa: "Não se faz de desentendido! Esse seu arzinho de bom moço, crente, é tudo fachada, né?"Marlon rebate: "Você está falando do lanche que ele ofereceu? Pô, Danilo. Não vou negar que já aceitei uma vez ou outra, mas só porque ele insistiu muito". Danilo então explica o motivo de sua desconfiança: "No fundo, você é só mais um PM corrupto! Meu pai me contou tudo! Você e o tal Palmeira achacaram ele em troca de segurança!".Marlon garante que não sabia das ações do colega de trabalho e se mostra chocado: "O quê?! Eu nunca faria uma coisa dessas. E muito menos com o seu pai. Você me conhece! Eu não sabia. Nem imaginava. Sei que não apaga o que aconteceu, mas... Me perdoa, eu não vi isso rolando!”Danilo, no entanto, mantém a pressão: "Das duas uma: ou você é muito ingênuo, ou é muito sonso. E agora que você sabe, o que você vai fazer?”