O Dia
Rio - Em cenas previstas para o capítulo de quinta-feira (16) em "Etâ Mundo Melhor!", Estela (Larissa Manoela) fica cada dia mais envolvida por Túlio após ser salva por ele. Com a intenção de ajudar a enfermeira a recuperar a memória, o rapaz leva a jovem para passear. 
Túlio e Estela dançam juntos - Fabio Rocha/TVGlobo
Estela fica cada dia mais envolvida por Túlio - Fabio Rocha/TVGlobo
Estela e Túlio se beijam após passeio - Fabio Rocha/TVGlobo
No retorno, ela diz que está cansada e ainda não conseguiu recuperar as lembranças do seu passado. Túlio a incentiva a ter paciência e pergunta sobre algo que ela gosta. Estela menciona a música, especialmente em momentos de tristeza. O médico decide ligar o rádio e uma canção romântica começa a tocar. 
Estela convida Túlio para dançar e ele a conduz com delicadeza, deixando a enfermeira encantada com o momento. A jovem comenta que seu coração está acelerado, e o rapaz revela que o dele também. Na sequência, os dois se aproximam e se beijam. 