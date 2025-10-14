Estela e Túlio se beijam após passeio Fabio Rocha/TVGlobo
'Etâ Mundo Melhor!': Estela e Túlio se beijam
Enfermeira demonstra interesse pelo rapaz que salvou a vida dela
Luiza Possi comenta participação no 'The Masked Singer': 'Um terror'
Cantora enfrentou perrengues com fantasia que pesava mais de 30kg
Globo anuncia programação de 2026 com novidades em novelas, realities e entretenimento; confira
Eliana estreia programa aos domingos, Jade Picon brilha em microdrama, Duda Santos fará nova protagonista e BBB 26 traz novas dinâmicas
'Vale Tudo': Celina é presa ao afirmar que matou Odete e Heleninha se revolta
Pintora acredita que a tia assumiu a culpa para protegê-la
Crítica ao primeiro-ministro de Israel vaza durante transmissão ao vivo da GloboNews
Comentário foi atribuído à apresentadora Mônica Waldvogel nas redes sociais
Eliana confirma retorno aos domingos na Globo em 2026: 'Meu programa está chegando'
Após passagem pelo 'The Masked Singer', apresentadora terá uma atração só sua
