Publicado 04/12/2025 18:35

Rio - Lucas Guimarães participou do "Fofocalizando", do SBT, nesta quinta-feira (4) e falou sobre o vídeo em que o irmão, Babal Guimarães, é flagrado por câmeras de segurança agredindo a namorada, Karla Lessa. O apresentador afirmou que não compactua com esses atos de violência.

"Sou um cara que ama e respeita as mulheres. Afinal, quem faz meu sucesso acontecer, abaixo de Deus, são as mulheres desse Brasil. O que sinto nesse momento é extrema vergonha do meu irmão. Uma coisa que me irrita muito é que nunca tivemos esse exemplo. Meu pai nunca agrediu minha mãe. Todas as vezes eu me questionava de onde vinha esse comportamento", disse ele.

O ex-marido de Carlinhos Maia aconselhou Babal Guimarães a se internar e chegou a cortar relações com ele. "Eu cheguei a dizer muitas vezes: 'Você é doente. Vai se tratar. Nenhum pai, nenhuma mãe merece ver você batendo numa filha'. Se eu tivesse uma filha e visse algum covarde batendo nela, eu arregaçava com ele. Passei quatro meses sem falar com meu irmão. Eu dizia: 'isso não é certo, o que você está fazendo com as mulheres'. E não é a primeira vez", relembrou.

Lucas comentou sobre a proximidade com a cunhada. "Eu trabalho muito, então os momentos em família são poucos. Já estive com a Karla umas três vezes, uma menina querida, que passou pela fase em meu irmão estava na cadeia, ela estava com meu irmão. Estou tão chocado quanto o Brasil", revelou.

Outras Acusações

Essa é a terceira vez que Babal Guimarães é acusado de agressão. Em 2023, ele foi condenado por lesão corporal e violência doméstica contra a ex-mulher, Teresa Santos Costa, que denunciou o crime em 2019. Ele foi sentenciado a 1 ano e 4 meses de pena em regime aberto.

A influenciadora Emily Garcia denunciou o ex-cunhado de Carlinhos Mais por violência doméstica e pediu uma medida protetiva de urgência em janeiro de 2023. Pais de Miguel, de 4 anos, os dois colocaram um ponto final no relacionamento no fim de 2022.