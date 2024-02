Longe do Ninho, novo livro de Daniela Arbex, chega às livrarias este mês - Divulgação

Rio - A jornalista Daniela Arbex lança este mês seu novo livro, "Longe do Ninho" (Ed. Intrínseca), que traz um relato extremamente forte, humano e sensível sobre a morte dos dez meninos que morreram em um incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, no dia 8 de fevereiro de 2019. A autora participará de uma sessão de autógrafos na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio, na segunda-feira (05), a partir das 19h.

"Longe do Ninho" conta a história dos 24 atletas da base que se reapresentaram ao clube após o fim das férias e foram surpreendidos por um grande incêndio enquanto dormiam. As chamas, iniciadas pouco depois das cinco da manhã, alcançaram todos os quartos em menos de dois minutos. Os garotos, que se viram encurralados pelo fogo, lutaram por suas vidas. O incêndio vitimou dez meninos entre 14 e 16 anos e colocou fim ao sonho de se tornarem ídolos no país do futebol.

Daniela reúne no livro laudos técnicos, trocas de mensagens e e-mails, dados e relatos até então não divulgados, além de entrevistas feitas com todas as famílias dos dez jovens, sobreviventes, profissionais da perícia criminal e do IML.

“Um dia minha mãe me perguntou por que trato de temas tão dolorosos em meus livros. Respondi que, na verdade, não escolho escrever sobre tragédias, mas sobre as omissões que causam tragédias, para que elas não se repitam. Afinal, se uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido”, afirma Daniela Arbex.