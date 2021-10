Larissa Manoela - Reprodução de internet

Publicado 31/10/2021 08:00

Rio - Depois de crescer em meio aos holofotes, a atriz e cantora Larissa Manoela quer mostrar ao mundo que não é mais uma criança. Aos 20 anos de idade e mais madura, a artista retorna ao cenário musical com o single “Me Deixa A Milhão” , lançado neste mês junto a um videoclipe sensual. Além disso, ela se prepara para voltar às telinhas, mas, desta vez, na TV Globo, onde está escalada para a novela “Além da Ilusão”, que deve estrear em 2022 na faixa das 18h.

“'Me Deixa A Milhão' traduz esse atual momento da minha carreira. Me mostro como uma menina/mulher que está se entendendo. Eu me sinto segura, mas, ao mesmo tempo, me descubro e aprendo algo novo todos os dias", diz a cantora, que revela influências de Selena Gomez, Ariana Grande, Camila Cabello, Justin Bieber e Shawn Mendes, além de citar nomes nacionais, como Giulia Be, Manu Gavassi, Luísa Sonza e Clarissa.

De sonoridade pop e com influências da música latina, o novo single já chegou com um videoclipe no Youtube que soma quase um milhão de visualizações. Nele, a artista mostra essa face mais adulta em uma produção com muito beijo, cores, sensualidade e looks ousados.

“Tenho um pouco de sensualidade na minha personalidade, estou me descobrindo. Interessante quando a gente consegue colocar uma roupa no espelho, olhar e falar: ‘nossa, que legal’. Eu achava que não conseguiria dar conta disso. Já não sou mais uma criança, estou prestes a completar 21 anos e me tornar de maior no mundo inteiro (risos). É legal quando consigo descobrir novas fases da Larissa, não só das minhas personagens”, conta a artista.

Versatilidade

Com compromissos na dramaturgia, na música e na publicidade, Larissa reflete sobre não existir reconhecimento no Brasil para artistas versáteis. Ela revela ainda o desejo de construir credibilidade em diferentes segmentos e um sonho ambicioso.

“Eu sinto que o Brasil ainda tem dificuldade para entender que podemos ser um artista completo. Lá fora, todo mundo faz de tudo e é aceito. Quero que as pessoas deem essa credibilidade. Uma das minhas referências é Claudia Raia, uma excelente atriz, cantora e bailarina. Que as pessoas acreditem que se pode fazer de tudo.… Um sonho mais além é conquistar um Grammy”, revela.

Estreia na Globo

A poucos meses de estrear na telinha da Rede Globo, Larissa fala sobre “as borboletas no estômago” que sente para ver logo a novela “Além da Ilusão” no ar. A atriz vai contracenar com Rafael Vitti na trama de Alessandra Poggi, que vai contar a história de um casal que é separado por uma tragédia. Devido à pandemia, as gravações sofreram atrasos.

“Estou sentindo borboletas no estômago desde 2019 quando passei a fazer parte do elenco da Rede Globo. Tive que tomar conta delas para não saírem voando. Gosto de controlá-las. Elas me fazem bem, a partir do momento em que elas não queiram sair… A novela é uma grande realização, que eu sabia que uma hora ia chegar por mais que tenha sido adiada várias vezes. Está de tirar o fôlego. O pessoal não perde por esperar”, anima-se Larissa.

Solteirice

Focada no profissional, Larissa não sente o desejo de se envolver em um relacionamento no momento. A artista, que viveu um breve affair com o ator André Luiz Frambach, parceiro no filme “Modo Avião”, está focada nos objetivos profissionais e na família.

“Me sinto completa e realizada. Estou muito centrada, sã e tranquila, meu objetivo de vida agora são meus lançamentos, a novela, um filme que vem por aí. Não sinto a necessidade de atropelar ou engatar um relacionamento. Pode ser que surja sem eu esperar, mas não estou buscando, estou focada na minha saúde física e mental, na minha família e no meu trabalho”, revela.

Próximos passos

Além da novela da Rede Globo, Larissa revela que prepara outras novidades para os fãs como um álbum completo contendo dez faixas. A cantora também deseja reencontrar logo os fãs em shows pelo Brasil.

"Como boa capricorniana, tenho agenda organizada porque são muitos lançamentos. Na música, eu tenho vontade de seguir constante. A gente tem o lançamento de ‘Me Deixa A Milhão’ agora, challenges que vão bombar, assim espero, para que as pessoas dancem e escutem. Já adianto que tem outro clipe pronto. Virando o ano, a ideia é lançar um álbum completo. Futuramente, quero fazer uma turnê, estou morrendo de saudade de encontrar meus fãs e sentir a energia deles”, conta.