Larissa Manoela - Reprodução do Instagram

Publicado 16/10/2021 16:33

A atriz e cantora Larissa Manoela pegou os fãs de surpresa neste sábado ao avisar que está de volta com seus trabalhos na música. E a faixa escolhida já tem nome e data de estreia: se trata de “Me Deixa a Milhão”, com lançamento marcado para o próximo dia 21, às 18h.



“Não sei mais se estou existindo ou apenas vivendo pelo dia 21/10. É oficial: a nova era vem aí e vocês não estão prontos pelo o que eu preparei para esse retorno musical. O tanto que eu esperei, meu Deus. Eu sei que vocês também. Falta pouco pra vocês descobrirem essa minha nova versão e ouvirem essa música que é sensacional”, contou ela.



Larissa compartilhou fotos dos bastidores do vídeo, no qual contracena com o influenciador Caio Cabral., ex participante do reality show “De Férias Com o Ex”, da MTV. E pelas fotos parece que o clima de romance é real. Ainda não se sabe exatamente se a musica será dançante ou romântica. O resultado, só no dia 21 de outubro. “Vem tudo junto. É música, clipe… Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem muito aí”, disse.