Publicado 16/10/2021 15:41 | Atualizado 16/10/2021 15:42

Luísa Sonza sextou com um lookinho para lá de ousado com os amigos. A roupa elegida pela cantora combinava uma minisaia curtíssima com um top que não cobria os seios, porém ela protegeu os mamilos um adesivo prateado. Com o figurino todo na cor branca, ela compartilhou cliques nas redes sociais, deixando, claro, seus seguidores babando!



“Estou de volta”, legendou ela em seu stories quando mostrou o look da vez. Nos vídeos seguintes, a intérprete de “penhasco” aparece descendo até o chão e aproveitando a sexta-feira com muito luxo.