A modelo Maju de Araújo é símbolo da luta por respeito e oportunidadesReprodução

Publicado 21/03/2025 09:00

Hoje, dia 21 de março, marca o Dia Mundial da Síndrome de Down, uma data de conscientização global para celebrar e reforçar a luta pelos direitos dessas pessoas. Estima-se que a síndrome ocorra em um a cada 700 nascimentos. Campanhas no mundo inteiro reforçam a importância da inclusão e da busca pelas mesmas oportunidades educacionais, sociais e profissionais.

Como representante do movimento de inclusão, destacamos aqui uma mulher incrível, símbolo de resistência: Maju de Araújo, modelo, influenciadora digital e ativista. Aos 22 anos, ela já tem uma trajetória linda na carreira da moda e na luta pela inclusão social de pessoas com síndrome de Down. A jovem virou um ícone da busca por igualdade e por uma sociedade que faça o acolhimento dessas pessoas. Ela dá voz e se tornou um símbolo de representatividade. Uma mulher que inspira outras mulheres.

Desde a infância, já se interessava pelo universo da moda e dos desfiles. Aos 16 anos foi considerada a nova descoberta como modelo e começou a estudar e a se profissionalizar na área. Hoje, é conhecida como a primeira modelo com síndrome de Down a desfilar nas passarelas da Brasil Fashion Week, foi a primeira modelo brasileira com síndrome de Down a desfilar em uma semana de moda internacional, no Milão Fashion Week e também é a primeira embaixadora com a síndrome da marca internacional L’Óreal.

“Posso afirmar que quando me olho no espelho eu me orgulho muito da identidade que venho construindo, principalmente porque sei que não a construo sozinha, mas com o apoio, parceria e torcida de pessoas incríveis. Me descobrir modelo, não pela beleza exterior mas pelo poder de influência e exemplo que o cargo traz, impactou a minha vida de uma maneira extremamente positiva: me tornei uma pessoa mais autoconfiante”, revelou Maju.

Pioneira em vários aspectos, a jovem superou adversidades e reflete a força feminina. Ela corre atrás de seus sonhos e prova que uma mulher pode ser o que ela quiser. Somos incríveis, somos resistência e temos o direito de ter cada vez mais espaço, visibilidade e igualdade!