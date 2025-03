Pediatra alerta para a suplementação de vitamina D em crianças durante o outono - Reprodução

Publicado 20/03/2025 09:00

A suplementação de vitamina D passou a ser recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) para toda criança e adolescente até os 18 anos, com o intuito de prevenir condições como o raquitismo (ossos fracos e deformidades esqueléticas), infecções respiratórias e problemas na saúde óssea. Mas com a chegada do outono, temos uma menor incidência de raios solares e a diminuição da temperatura durante toda a estação, fato que diminui a exposição ao sol. Este hormônio é fundamental para a saúde dos ossos por aumentar a absorção de cálcio e fósforo no organismo. No entanto, cerca de 90% da sua ativação depende da exposição solar.

No Brasil, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam a suplementação de vitamina D para todos os bebês a partir da primeira semana de vida, independente da região do país. A Dra. Gabriella Maria Ramos Ávila, coordenadora médica do Prontobaby Hospital da Criança, explica qual a dose recomendada.

“A recomendação é expor-se ao sol de 10 a 15 minutos, todos os dias, para que a síntese cutânea de vitamina D aconteça. Nos recém-nascidos e lactentes até os 12 meses, recomenda-se que o banho de sol seja feito até as 10h da manhã ou após as 16h, com o bebê apenas de fraldas. Nas crianças maiores e adolescentes, o ideal é deixar braços e pernas descobertos e sem protetor solar, protegendo partes mais sensíveis como o rosto e evitando a vermelhidão da pele, que é sinal de lesão pelo sol. Trata-se de um componente indispensável para o crescimento e fortalecimentos dos ossos e músculos. Também é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema imunológico”, comenta a especialista.

Embora definida como vitamina, essa substância é um pró-hormônio que desempenha papel fundamental na saúde de crianças e adultos. “Sabe-se que a falta dele pode estar associada a diabetes melitus, pré-diabetes, asma brônquica, infeções respiratórias, tuberculose, dermatite atópica, alergia alimentar, doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide, doença cardiovascular, esquizofrenia, depressão e variadas neoplasias”, comenta a médica.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) atualizou recentemente suas recomendações sobre a suplementação de vitamina D para crianças e adolescentes:

- Em menores de 1 ano (a partir do 7º dia de vida): 400 UI de vitamina D por dia;

- Crianças e adolescentes entre 1 e 18 anos: 600 UI de vitamina D por dia;

- Na presença de fatores de risco, como eventos de sazonalidade (inverno prolongado e pouca exposição ao sol), a dose indicada deve ser ajustada individualmente.