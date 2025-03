Dicas para enfrentar o clima frio e seco do outono - Reprodução

Publicado 20/03/2025 09:00

Olá, meninas!

O outono é uma estação de transição que exige cuidados especiais com a pele. A queda da temperatura e o aumento da umidade fazem com que a cútis, que já está se adaptando às mudanças de clima, fique mais vulnerável ao ressecamento e irritações. Para garantir que a pele continue saudável e hidratada, a dermatologista Ana Carolina Sumam dá dicas específicas para a estação.

“O outono pode ser desafiador para a pele, pois a umidade relativa do ar diminui e o clima mais frio pode deixar a pele ressecada. Nesse período, a hidratação e a proteção solar devem ser intensificadas, além de alguns ajustes na rotina de cuidados”, explica a Dra. Ana Carolina Sumam.

Diante disso, a dermatologista compartilha os três cuidados essenciais para manter a saúde da pele durante esta temporada:

1. Hidratação Intensa

A pele tende a perder mais água no outono devido à baixa umidade do ar. Para relatar essa perda, é fundamental investir em hidratantes potentes que ajudem a manter a barreira aparentemente intacta. Ingredientes como ácido hialurônico e ceramidas são altamente eficazes nesse processo.

2. Proteção Solar

Embora a intensidade do sol diminua, a proteção solar continua sendo necessária. A radiação UV ainda pode provocar danos à pele, como o envelhecimento precoce e o surgimento de manchas. A dermatologista reforça a importância de incluir o protetor solar na rotina diária, adaptando-o às necessidades de cada tipo de pele.

3. Cuidados com a Limpeza

Durante o outono, a limpeza da pele também precisa ser ajustada. Produtos muito agressivos podem causar ressecamento excessivo, por isso, ela recomenda o uso de sabonetes suaves e sem álcool, que limpem sem agredir a pele.

Com esses cuidados simples e a escolha dos produtos certos, é possível enfrentar o outono com a pele bem protegida, hidratada e saudável. Não deixe de adotar sua rotina de cuidados e aproveite ao máximo as mudanças que a estação traz.