Inspire-se nas cores, formas e texturas que traduzem frescor e romantismoReprodução/Instagram
E a inspiração pode estar mais perto do que a gente imagina. Moda, arte, natureza e até as estações do ano podem virar referências perfeitas para o nosso make. E já que a primavera está batendo na porta, que tal levar para os olhos todo o frescor, a leveza e o romantismo dessa época do ano?
Aqui estão quatro ideias de delineados lindos e criativos para você brilhar na temporada mais florida:
Floral delicado
Flores e primavera são uma dupla que não tem erro. Mas nada de pensar em algo infantil: agora o floral aparece em versões modernas e nada óbvias. Margaridas, por exemplo, dão um charme especial ao olhar e ficam incríveis quando combinadas com cores vibrantes como verde ou laranja esfumado. O resultado é delicado, mas com aquele toque ousado na medida certa.
Brilho holográfico
Quem ama um visual futurista vai se encantar com esse estilo. Inspirado no Chromecore, ele traz todo o brilho marcante dos anos 70 para o delineado. O segredo está no degradê de sombras reflexivas, que iluminam do cantinho interno dos olhos até a pontinha do traço. É sofisticado, ousado e perfeito para quem quer chamar atenção na medida certa.
Tons pastel
As cores clarinhas continuam super em alta! O fofo é que, mesmo delicados, os tons pastéis podem aparecer em propostas cheias de atitude, como delineados duplos, invertidos ou até flutuantes. É a escolha certa para quem busca um look elegante, mas com um toque moderno e divertido.
Romântico repaginado
A primavera sempre pede aquele toque romântico, né? Tons como rosa e vermelho são clássicos da estação, mas dá para fugir do óbvio apostando em cores intensas ou formatos diferentes. Assim, o resultado continua delicado, mas com muito mais informação de moda e estilo.
