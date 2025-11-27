Prevenção, acolhimento e autonomia para navegar na internet sem medoReprodução/Internet
Hoje, vivemos praticamente com o celular na mão, né? Só que junto com toda essa conexão, surgem também violências virtuais que muitas vezes nem percebemos de imediato: assédio, perseguição, vazamento de dados, discursos de ódio, manipulação... sem falar nas invasões de privacidade. Coisas que ferem, silenciam e tentam nos controlar. Pensando nisso, e alinhado à campanha global da ONU “Acabar com a Violência Digital contra Todas as Mulheres e Meninas”, o Empoderadas TECH se propõe a ser um espaço real de conversa, troca e ação sobre tudo isso que enfrentamos no online.
A programação está super rica! Com base em pesquisas atualíssimas, experiências práticas e iniciativas inovadoras em direitos e segurança digital, o simpósio traça um panorama completo dos desafios que enfrentamos nesse ambiente virtual. Um dos grandes destaques será a apresentação do projeto internacional LAENOG, que investiga comportamentos tóxicos em jogos online (quem joga já sabe como pode ser pesado, né?). A pesquisa tem participação de especialistas da UERJ, que fazem parte do núcleo acadêmico do Programa Empoderadas.
O projeto é idealizado e coordenado por Érica Paes, que transformou o Empoderadas numa verdadeira referência quando o assunto é empoderamento feminino e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. E olha que incrível: o programa já ultrapassou fronteiras e hoje realiza ações nos Estados Unidos (em New Jersey, Boston, Framingham, Filadélfia e Nova York), conta com apoio do Consulado-Geral do Brasil e também mantém cooperação com a União Europeia em estudos sobre violência de gênero. Além disso, tem o suporte do Consulado Britânico para ações focadas em direitos humanos e segurança digital.
E tem mais novidade para 2025! Será lançado o projeto “Empoderadinhas em Ação”, em parceria com a Meta. A proposta? Oferecer formações sobre ferramentas digitais de prevenção e combate a crimes virtuais — tudo pensado especialmente para adolescentes, responsáveis e educadores. A ideia é promover o uso seguro, consciente e ético das redes sociais e fortalecer as novas gerações para que sejam protagonistas no meio digital.
10h — Mesa de Abertura
Participações:
• Érica Paes – Superintendente de Empoderamento e Equidade de Gênero (SUPEMPEG/SEDSODH)
• Carlos Guerra – Superintendente de Projetos (UERJ)
• Ilana Assbu Linhales Rangel - Coordenadora de Artes e Oficina de Criação PR3.
• Mário Vilhena – Diretor de Políticas Públicas (Meta)
• Deputada Estadual Tia Ju
• Deputado(a) Federal - Sargento Portual
• Desembargadora Adriana Ramos de Mello – Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COEM/TJRJ)
• Ellen Aniszewski – Diretora Regional Pedagógica – Metropolitano I (SEEDUC-RJ)
• Delegada Renata do Amaral – DEAM Digital
• Gutemberg Fonseca – Secretário de Estado do Consumidor
Encerramento da mesa:
Lançamento do projeto “Empoderadinhas em Ação” — Meta + Empoderadas
11h Palestra
“Empoderadas: Autonomia, Segurança e Protagonismo para Mulheres e Meninas”
Com Mayara Nicolitt
11h30 — Palestra
“A violência digital é real: histórias, dados e resistências”
Com Promotora Gabriela Lusquiños
12h às 14h — Intervalo para almoço
14h15 — Painel
“Bem-estar digital: o uso consciente do ambiente virtual”
Com Priscilla Silva Laterça Monteiro – Gerente de Políticas Públicas (TikTok)
14h45 — Roda de Conversa
“Violência digital de gênero: impactos psicológicos e sociais”
Participantes:
• Marcela Machado – Advogada e Coordenadora de Acolhimento (Empoderadas)
• Caroline Aranha – Psicóloga (Empoderadas)
• Delegada Renata do Amaral – DEAM Digital
• Renata Reis Chiossi – Professora e Coordenadora de Tecnologias Pedagógicas Educacionais (SEEDUC)
15h45 às 16h15 — Coffee Break
16h15 — Apresentação LAENOG / UERJ
Exposição dos resultados parciais da pesquisa e suas conexões com políticas públicas de enfrentamento à violência digital.
Moderação: Prof. Dr. Gustavo Casimiro
Palestrantes: Prof. Dr. Mario César, Prof. Dr. Rodrigo Vale, Prof. Dr. Rodolfo Alkmim
17h — Encerramento Institucional e Ativações de Parceiros
Síntese dos debates, reafirmação de compromissos interinstitucionais e entrega de brindes.
