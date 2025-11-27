Prevenção, acolhimento e autonomia para navegar na internet sem medo - Reprodução/Internet

Publicado 27/11/2025 11:57

Olá, meninas!

Imagina um evento feito por mulheres e para mulheres, totalmente voltado para a nossa segurança no universo digital. É exatamente isso que traz a terceira edição do Empoderadas TECH! Uma iniciativa poderosa do Programa Empoderadas, da SUPEMPEG/SEDSODH, que chega com um simpósio inteirinho dedicado a falar sobre prevenção e como enfrentar a violência de gênero online — porque sim, ela existe, é séria, e precisamos falar sobre isso!



Hoje, vivemos praticamente com o celular na mão, né? Só que junto com toda essa conexão, surgem também violências virtuais que muitas vezes nem percebemos de imediato: assédio, perseguição, vazamento de dados, discursos de ódio, manipulação... sem falar nas invasões de privacidade. Coisas que ferem, silenciam e tentam nos controlar. Pensando nisso, e alinhado à campanha global da ONU “Acabar com a Violência Digital contra Todas as Mulheres e Meninas”, o Empoderadas TECH se propõe a ser um espaço real de conversa, troca e ação sobre tudo isso que enfrentamos no online.



A programação está super rica! Com base em pesquisas atualíssimas, experiências práticas e iniciativas inovadoras em direitos e segurança digital, o simpósio traça um panorama completo dos desafios que enfrentamos nesse ambiente virtual. Um dos grandes destaques será a apresentação do projeto internacional LAENOG, que investiga comportamentos tóxicos em jogos online (quem joga já sabe como pode ser pesado, né?). A pesquisa tem participação de especialistas da UERJ, que fazem parte do núcleo acadêmico do Programa Empoderadas.



O projeto é idealizado e coordenado por Érica Paes, que transformou o Empoderadas numa verdadeira referência quando o assunto é empoderamento feminino e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. E olha que incrível: o programa já ultrapassou fronteiras e hoje realiza ações nos Estados Unidos (em New Jersey, Boston, Framingham, Filadélfia e Nova York), conta com apoio do Consulado-Geral do Brasil e também mantém cooperação com a União Europeia em estudos sobre violência de gênero. Além disso, tem o suporte do Consulado Britânico para ações focadas em direitos humanos e segurança digital.



E tem mais novidade para 2025! Será lançado o projeto “Empoderadinhas em Ação”, em parceria com a Meta. A proposta? Oferecer formações sobre ferramentas digitais de prevenção e combate a crimes virtuais — tudo pensado especialmente para adolescentes, responsáveis e educadores. A ideia é promover o uso seguro, consciente e ético das redes sociais e fortalecer as novas gerações para que sejam protagonistas no meio digital.

Confira a programação abaixo:

9h às 10h — Welcome Coffee

10h — Mesa de Abertura

Participações:

• Érica Paes – Superintendente de Empoderamento e Equidade de Gênero (SUPEMPEG/SEDSODH)

• Carlos Guerra – Superintendente de Projetos (UERJ)

• Ilana Assbu Linhales Rangel - Coordenadora de Artes e Oficina de Criação PR3.

• Mário Vilhena – Diretor de Políticas Públicas (Meta)

• Deputada Estadual Tia Ju

• Deputado(a) Federal - Sargento Portual

• Desembargadora Adriana Ramos de Mello – Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COEM/TJRJ)

• Ellen Aniszewski – Diretora Regional Pedagógica – Metropolitano I (SEEDUC-RJ)

• Delegada Renata do Amaral – DEAM Digital

• Gutemberg Fonseca – Secretário de Estado do Consumidor

Encerramento da mesa:

Lançamento do projeto “Empoderadinhas em Ação” — Meta + Empoderadas



11h Palestra

“Empoderadas: Autonomia, Segurança e Protagonismo para Mulheres e Meninas”

Com Mayara Nicolitt

11h30 — Palestra

“A violência digital é real: histórias, dados e resistências”

Com Promotora Gabriela Lusquiños

12h às 14h — Intervalo para almoço



14h15 — Painel

“Bem-estar digital: o uso consciente do ambiente virtual”

Com Priscilla Silva Laterça Monteiro – Gerente de Políticas Públicas (TikTok)



14h45 — Roda de Conversa

“Violência digital de gênero: impactos psicológicos e sociais”

Participantes:

• Marcela Machado – Advogada e Coordenadora de Acolhimento (Empoderadas)

• Caroline Aranha – Psicóloga (Empoderadas)

• Delegada Renata do Amaral – DEAM Digital

• Renata Reis Chiossi – Professora e Coordenadora de Tecnologias Pedagógicas Educacionais (SEEDUC)



15h45 às 16h15 — Coffee Break



16h15 — Apresentação LAENOG / UERJ

Exposição dos resultados parciais da pesquisa e suas conexões com políticas públicas de enfrentamento à violência digital.

Moderação: Prof. Dr. Gustavo Casimiro

Palestrantes: Prof. Dr. Mario César, Prof. Dr. Rodrigo Vale, Prof. Dr. Rodolfo Alkmim



17h — Encerramento Institucional e Ativações de Parceiros

Síntese dos debates, reafirmação de compromissos interinstitucionais e entrega de brindes.

