ETA Monnerat trata quase um milhão de litros de água por dia, beneficiando mais de 5 mil pessoas - CEZAR_FERNANDES

Publicado 04/03/2024 14:10

A concessionária do serviço de tratamento e distribuição de água de Duas Barras anunciou investimento em melhorias e na modernização dos processos de fornecimento de água da Estação de Tratamento Monnerat. A ETA é a primeira a ser completamente reformada no interior do estado, servindo de exemplo para outras que também passam por obras, como a de Valão do Barro, distrito de São Sebastião do Alto. Além de reformas estruturais, foram feitos investimentos na modernização de processos, como a implantação de gerador de cloro.



Segundo Gabriela Coutinho, gerente operacional da Águas do Rio, consta no plano de ação da empresa a padronização das outras 22 unidades de tratamento espalhadas por 11 municípios das regiões Serrana, Noroeste, Norte e Metropolitana.



“Desde o início da nossa operação, em novembro de 2021, encontramos unidades com alguns problemas estruturais e estamos investindo para colocar todas nos padrões de qualidade da Águas do Rio. Obras emergenciais foram feitas logo no início da concessão, e seguimos com nosso planejamento, sempre buscando o aperfeiçoamento da nossa operação”, disse.

Além das intervenções na ETA Monnerat, a captação de água bruta no Rio Macuco também passou por melhorias recentemente, quando foi feita a troca do gradeamento que serve de barreira para impedir a passagem de resíduos sólidos que obstruem a entrada de água. Este ponto de captação é o mesmo que abastece a estação de tratamento de Cordeiro, responsável pelo fornecimento de água tratada para a população cordeirense e de Cantagalo.

Apesar da manutenção constante, Wesley Motta, coordenador de Operações da concessionária, chama a atenção da população para o despejo incorreto de lixo no rio, o que pode causar diversos transtornos, como o entupimento do sistema de captação e, consequentemente, a interrupção da operação da estação.



“Pedimos a colaboração das pessoas para que não joguem lixo no rio nem às margens dele, pois esse material com o tempo também acaba parando no rio. Somente este ano já registramos algumas paradas no tratamento de água, devido a obstruções na captação, impactando três cidades. Estamos sempre realizando manutenções preventivas, mas precisamos contar com a compreensão e apoio de todos”, disse Wesley.