"Xingú",que conta a trajetória dos irmãos Villas-Bôas, será um dos longas exibidos em Duas Barras pelo "Interior em Cena" - Ariel.Andres.Schvartzman

Publicado 14/03/2024 12:32 | Atualizado 14/03/2024 12:32

Duas Barras será a segunda cidade do interior do Rio de Janeiro a receber o projeto "Interior em Cena", que vai percorrer, durante quatro meses, seis municípios exibindo em espaços públicos obras de diretores consagrados, que se inspiraram na questão ambiental. No sábado (23), o evento acontece a partir às 19h30, na Praça Governador Portela, com uma roda de bate-papo, com a participação de críticos de cinema e ambientalistas.

Às 19h30, está programada a exibição de “Xingu” (2011), dirigido por Cao Hamburger e roteirizado por ele, Elena Soárez eAnna Muylaert. Estrelado por João Miguel,Felipe Camargo e Caio Blat, o filme conta a trajetória dosirmãos Villas-Bôas, a partir do momento em que se alistam para a Expedição Roncador-Xingu, parte da Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas, em 1943. Distribuído para mais de quinze países, o longa foi assistido por cerca de 370 mil espectadores e arrecadou mais de quatro milhões de reais.

Em seguida, o público assistirá “Ruivaldo - O Homem que salvou a terra” (2019). Dirigido por Jorge Bodanzky, com co-direção e fotografia de João Farkas, o filme documenta a luta diária de Ruivaldo Nery para sobreviver diante das consequências do assoreamento do Rio Taquari, na região central do Brasil. Movido por sua intensa paixão pelo Pantanal e sabedor de sua fragilidade, Ruivaldo luta para salvar a terra onde nasceu e criou seus filhos. O documentário mobilizou e sensibilizou um grupo plural de pessoas, catalisando o desejo de trabalhar – sobretudo no âmbito da cultura – pelapreservação do Pantanal. Participou da Especial Semana do Meio Ambiente da Mostra Ecofalante - Brasil.

A entrada será franqueada ao público e, antesdas sessões, haverá um bate papo coma participação de atores, diretores, críticos de cinema e ambientalistas. A exibição dos filmes será numa grande tela inflável, de 10m x 6m, a partir de um projetor de 10k, de alta definição.

Idealizado e concebido pelo produtor e pesquisador Leonardo Conde, o “Projeto Interior na Cena” foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo RJ, e conta com a realização do Governo Federal, do Ministério da Cultura e do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Além de Duas Barras e Teresópolis, que recebeu o projeto no início de março, o "Interior em Cena" se estenderá aos municípios de Casimiro de Abreu, Carmo, Mangaratiba, terminando em 11 de junho, em Paraty.



