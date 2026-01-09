Imagnes da 2ª Expo GospelReprodução Facebook Prefeitura de Duas Barras
O município de Duas Barras vai receber, no próximo dia 24 de janeiro, a 4ª edição da Expo Gospel, evento voltado à celebração da fé cristã, do louvor e da comunhão entre famílias e a comunidade.
A Expo Gospel acontecerá na Praça Governador Portela, no Centro da cidade, reunindo moradores e visitantes em uma noite dedicada à música, à adoração e à espiritualidade. O encontro tem como proposta promover momentos de integração, reflexão e fortalecimento dos valores cristãos por meio da arte e da cultura gospel.
A iniciativa é uma realização da Prefeitura Municipal de Duas Barras, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio da FUNARJ e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.
A programação completa do evento será divulgada em breve pelos canais oficiais do município. A expectativa é de mais uma edição marcada pela participação popular e pela valorização da cultura gospel no calendário de eventos da cidade.
A Expo Gospel de Duas Barras foi instituída por lei, em 2017, como evento anual no município. A lei também estabelece que a Festa aconteça na Praça Governador Portela e que a organização possa contar com apresentações musicais e artísticas. A primeira edição aconteceu em 2019, com o objetivo de reunir igrejas evangélicas locais e celebrar a fé em um grande encontro religioso na cidade.
