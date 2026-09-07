A recomendação é levar a caderneta de vacinação para conferência e atualização das doses. - Marcelo Camargo / Agência Brasil

A recomendação é levar a caderneta de vacinação para conferência e atualização das doses.Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 07/09/2026 18:40

A Secretaria Municipal de Saúde de Duas Barras divulgou o cronograma de vacinação para a semana de 8 a 11 de setembro, com atendimento no Centro, na Policlínica Dr. Luiz Gonzaga Pagnuzzi Araújo, e em Monnerat, pela Estratégia de Saúde da Família (ESF).

A programação inclui vacinas de rotina, BCG, febre amarela, sarampo, dengue, influenza e Covid-19. A vacinação contra a influenza está liberada para toda a população.

Programação

Centro — Policlínica Dr. Luiz Gonzaga Pagnuzzi Araújo

Terça-feira (8): das 9h às 10h — Teste do pezinho e BCG.

Quarta-feira (9): das 8h30 às 15h30 — Vacinas de rotina e febre amarela.

Quinta-feira (10): das 8h30 às 15h30 — Vacinas de rotina e sarampo.

Sexta-feira (11): das 8h30 às 11h30 — Vacinas de rotina e dengue (1ª e 2ª doses).

Monnerat — Estratégia de Saúde da Família (ESF)

Quarta-feira (9): das 8h30 às 15h30 — Vacinas de rotina e sarampo.

Quinta-feira (10): das 8h30 às 15h30 — Vacinas de rotina, febre amarela e influenza.

Sexta-feira (11): das 8h30 às 15h30 — Vacinas de rotina, sarampo e Covid-19 (de 6 meses a 4 anos e 12 anos ou mais).

A Secretaria de Saúde orienta os moradores a procurarem a unidade mais próxima para manter a vacinação em dia. A recomendação é levar a caderneta de vacinação para conferência e atualização das doses.