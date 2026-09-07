A recomendação é levar a caderneta de vacinação para conferência e atualização das doses.Marcelo Camargo / Agência Brasil
Quarta-feira (9): das 8h30 às 15h30 — Vacinas de rotina e febre amarela.
Quinta-feira (10): das 8h30 às 15h30 — Vacinas de rotina e sarampo.
Sexta-feira (11): das 8h30 às 11h30 — Vacinas de rotina e dengue (1ª e 2ª doses).
Quinta-feira (10): das 8h30 às 15h30 — Vacinas de rotina, febre amarela e influenza.
Sexta-feira (11): das 8h30 às 15h30 — Vacinas de rotina, sarampo e Covid-19 (de 6 meses a 4 anos e 12 anos ou mais).
Duas Barras divulga cronograma de vacinação de 8 a 11 de setembro
Agenda é para atendimento no Centro, na Policlínica Dr. Luiz Gonzaga Pagnuzzi Araújo, e no posto de Monnerat
Festa da Padroeira de Monnerat tem programação musical nesta segunda e terça-feira
Evento mantém viva a tradição de Monnerat, valorizando a cultura local e proporcionando momentos de lazer para toda a comunidade
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