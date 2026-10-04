Candidatos do PL vencem na cidade - Reprodução X Douglas Ruas

Candidatos do PL vencem na cidadeReprodução X Douglas Ruas

Publicado 04/10/2026 21:51

Os eleitores de Duas Barras foram às urnas neste domingo (4) para escolher os representantes para a Presidência da República, o Governo do Estado, o Senado, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O município contou com 34 seções eleitorais . Dos 10.314 eleitores que estavam aptos a votar, 8.229 compareceram às urnas, enquanto 2.085 não votaram, o que representa uma abstenção de aproximadamente 20,22% do eleitorado.

Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado na cidade, com 3.919 votos, ou 50,18%. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 3.249 votos, correspondentes a 41,60%. A diferença entre os dois foi de 670 votos. Completando os cinco mais bem votados, Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 197 votos (2,52%), seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 271 votos (3,47%); e Renan Santos (Missão), com 134 votos (1,72%).

No total, 142 votos foram brancos (1,73%) e 277 foram nulos (3,37%), completando o panorama da votação no município para presidente.

Ambas as candidaturas vão para segundo turno, que será no dia 25 de outubro.

PL também vence para Governo do Estado e Senado no município

Na disputa pelo Governo do Estado, Douglas Ruas (PL) também liderou a votação no município, com 19.976 votos, ou 62,19%. Eduardo Paes (PDS) ficou em segundo, com 10.249 votos (31,91%), uma diferença de 9.727 votos entre os dois.

O desempenho do PL também apareceu na disputa pelo Senado. Carlos Portinho foi o mais votado na cidade, com 19.532 votos (32,34%). Em segundo lugar ficou Carlos Jordy, com 18.014 votos (29,82%).

Para deputado federal, os cinco candidatos mais votados no município foram Altineu Côrtes (PL), com 2.777; Juninho do Pneu (PSDB), com 1.758; Luciano Vieira (PSDB), com 1.445; Bernardo Rossi (União), com 1.166; e Soraya Santos (PL), com 972.

Na disputa para deputado estadual, Júlio Rocha (Agir) teve 3.899; seguido de Guilherme Delaroli (PL), que conquistou 3.279 votos; André Correa (PSD) teve 1.638; Rodrigo Medeiros (PL), com 1.358; e Bruno Boaretto (PL) teve 1.216.

No caso da votação para os cargos de deputado federal e deputado estadual, porém, a eleição não é definida apenas pela votação obtida em um município. As cadeiras da Câmara dos Deputados e da Alerj são distribuídas considerando o total de votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações em todo o estado, dentro do sistema proporcional. Também são aplicadas as regras eleitorais relacionadas ao quociente eleitoral, quociente partidário e às sobras. Por isso, um candidato pode ser o mais votado em Bom Jardim e, ainda assim, não ser eleito, enquanto outro que teve votação maior no conjunto do estado pode conquistar uma cadeira.



