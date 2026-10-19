A iniciativa tem como objetivo fomentar a produção cultural, valorizar os artistas e trabalhadores da culturaReprodução Site Prefeitura de Duas Barras

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Jannaina Costa
Artistas, produtores e trabalhadores da cultura de Duas Barras têm até sexta-feira (23) para se inscrever em quatro editais de fomento cultural lançados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. As iniciativas integram a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e somam R$ 68 mil em recursos federais destinados ao setor.

Os chamamentos públicos contemplam diferentes modalidades, incluindo premiação de iniciativas culturais, apresentações musicais, bolsas para pesquisa e apoio a projetos culturais. Os interessados devem consultar as regras específicas de cada edital para verificar os critérios de participação, a documentação exigida e os procedimentos para inscrição.

Recursos para diferentes áreas da cultura


O Edital nº 001/2026, referente ao Prêmio Cultura Viva, destina R$ 10 mil a uma entidade, coletivo ou grupo com atuação cultural continuada no município há pelo menos dois anos. A modalidade busca reconhecer iniciativas que contribuem para a valorização da cultura local.

Já o Edital nº 002/2026, de Fomento à Cultura, prevê R$ 8 mil para apresentações musicais. Entre as categorias contempladas estão samba e pagode, música gospel, música sacra, música instrumental, música sertaneja e forró pé de serra. Os cachês podem chegar a R$ 1 mil, conforme a categoria e as condições estabelecidas no chamamento.

O Edital nº 003/2026 é voltado às bolsas culturais e concentra o maior volume de recursos, com R$ 40 mil destinados a uma proposta de pesquisa em educação patrimonial no município. Para participar, os interessados devem comprovar residência ou atuação cultural em Duas Barras pelo período mínimo de três anos.

A quarta modalidade, prevista no Edital nº 004/2026, disponibiliza R$ 10 mil para a seleção de até cinco projetos relacionados às manifestações culturais do Carnaval de Duas Barras. Cada iniciativa selecionada poderá receber até R$ 2 mil.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas por e-mail, conforme as orientações e os documentos previstos em cada edital. Os chamamentos nº 001, 003 e 004 recebem inscrições desde 16 de outubro, enquanto o Edital nº 002 teve início do período de inscrição em 14 de outubro.

Podem participar pessoas físicas, microempreendedores individuais, empresas, entidades sem fins lucrativos e coletivos sem CNPJ, desde que atendam aos requisitos de cada modalidade. Os documentos também estabelecem medidas de ações afirmativas, com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e com deficiência, conforme as regras aplicáveis.

Os quatro editais estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Duas Barras e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Serviço

Inscrições: até 23 de outubro de 2026, às 23h59.

Valor total: R$ 68 mil.

Informações: sec.culturaturismo@duasbarras.rj.gov.br ou presencialmente no Setor de Protocolo da Prefeitura.

Editais: acesse a publicação oficial da Prefeitura de Duas Barras.
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