A iniciativa tem como objetivo fomentar a produção cultural, valorizar os artistas e trabalhadores da cultura - Reprodução Site Prefeitura de Duas Barras

A iniciativa tem como objetivo fomentar a produção cultural, valorizar os artistas e trabalhadores da culturaReprodução Site Prefeitura de Duas Barras

Publicado 19/10/2026 11:33

Artistas, produtores e trabalhadores da cultura de Duas Barras têm até sexta-feira (23) para se inscrever em quatro editais de fomento cultural lançados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. As iniciativas integram a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e somam R$ 68 mil em recursos federais destinados ao setor.



Os chamamentos públicos contemplam diferentes modalidades, incluindo premiação de iniciativas culturais, apresentações musicais, bolsas para pesquisa e apoio a projetos culturais. Os interessados devem consultar as regras específicas de cada edital para verificar os critérios de participação, a documentação exigida e os procedimentos para inscrição.

Recursos para diferentes áreas da cultura

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A quarta modalidade, prevista no

Edital nº 001/2026 , referente ao Prêmio Cultura Viva, destina R$ 10 mil a uma entidade, coletivo ou grupo com atuação cultural continuada no município há pelo menos dois anos. A modalidade busca reconhecer iniciativas que contribuem para a valorização da cultura local.Já o Edital nº 002/2026 , de Fomento à Cultura, prevê R$ 8 mil para apresentações musicais. Entre as categorias contempladas estão samba e pagode, música gospel, música sacra, música instrumental, música sertaneja e forró pé de serra. Os cachês podem chegar a R$ 1 mil, conforme a categoria e as condições estabelecidas no chamamento. Edital nº 003/2026 é voltado às bolsas culturais e concentra o maior volume de recursos, com R$ 40 mil destinados a uma proposta de pesquisa em educação patrimonial no município. Para participar, os interessados devem comprovar residência ou atuação cultural em Duas Barras pelo período mínimo de três anos.A quarta modalidade, prevista no Edital nº 004/2026 , disponibiliza R$ 10 mil para a seleção de até cinco projetos relacionados às manifestações culturais do Carnaval de Duas Barras. Cada iniciativa selecionada poderá receber até R$ 2 mil. Como participar



Podem participar pessoas físicas, microempreendedores individuais, empresas, entidades sem fins lucrativos e coletivos sem CNPJ, desde que atendam aos requisitos de cada modalidade. Os documentos também estabelecem medidas de ações afirmativas, com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e com deficiência, conforme as regras aplicáveis.



Os quatro editais estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Duas Barras e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.



Serviço



Inscrições: até 23 de outubro de 2026, às 23h59.



Valor total: R$ 68 mil.



Informações:



Editais: acesse a publicação oficial da Prefeitura de Duas Barras. As inscrições devem ser realizadas por e-mail, conforme as orientações e os documentos previstos em cada edital. Os chamamentos nº 001, 003 e 004 recebem inscrições desde 16 de outubro, enquanto o Edital nº 002 teve início do período de inscrição em 14 de outubro.Podem participar pessoas físicas, microempreendedores individuais, empresas, entidades sem fins lucrativos e coletivos sem CNPJ, desde que atendam aos requisitos de cada modalidade. Os documentos também estabelecem medidas de ações afirmativas, com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e com deficiência, conforme as regras aplicáveis.Os quatro editais estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Duas Barras e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.Inscrições: até 23 de outubro de 2026, às 23h59.Valor total: R$ 68 mil.Informações: sec.culturaturismo@duasbarras.rj.gov.br ou presencialmente no Setor de Protocolo da Prefeitura.Editais: acesse a publicação oficial da Prefeitura de Duas Barras.

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