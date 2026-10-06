A proposta é que o visitante não apenas participe das atividades, mas também possa levar um livro para casa - Reprodução IG Prefeitura

A proposta é que o visitante não apenas participe das atividades, mas também possa levar um livro para casa Reprodução IG Prefeitura

Publicado 06/10/2026 13:30





Realizada pela Prefeitura de Duas Barras, com curadoria e produção da Motivos Produções e da ABDL (Associação Brasileira de Difusão do Livro), a FLIB tem entre seus principais objetivos aproximar a população da literatura e ampliar o acesso à cultura, especialmente entre crianças e estudantes da rede pública de ensino.



Um dos destaques da programação será justamente a participação das creches, escolas municipais e escolas estaduais, que estarão presentes com apresentações preparadas especialmente para a feira. O projeto Literatura em Movimento levará ao palco adaptações e releituras de obras de autores como Ruth Rocha, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles e Walcyr Carrasco, além de trabalhos inspirados em clássicos da literatura, como O Pequeno Príncipe.



Mais do que assistir às apresentações, os estudantes participam ativamente da construção da programação. A iniciativa valoriza o trabalho desenvolvido por professores e alunos ao longo do ano e mostra que a escola também pode ser um espaço de produção artística, criatividade e contato com a literatura.



Para o prefeito de Duas Barras, Bebeto, a participação das escolas é fundamental para que a feira cumpra seu papel de democratizar o acesso à cultura.



“A FLIB é uma oportunidade de colocar nossas crianças e nossos jovens no centro desse movimento cultural. Quando uma criança sobe ao palco, participa de uma apresentação ou entra em contato com um livro, ela também está descobrindo novas possibilidades. Queremos que a feira seja um espaço de aprendizado, mas também de encantamento, onde toda a família possa participar e aproveitar a cultura de forma gratuita.”



A literatura vai tomar conta de Duas Barras nos dias 8 e 9 de outubro. A 2ª Feira Literária Bibarrense (FLIB) transforma a Praça Governador Portela em um grande espaço de encontro com os livros, a arte, a educação e a criatividade. Com o tema “Ler, imaginar e transformar”, o evento terá programação gratuita para crianças, jovens e adultos, reunindo apresentações teatrais, música, poesia, espetáculos circenses, atividades literárias, saraus e lançamento de livro.Realizada pela Prefeitura de Duas Barras, com curadoria e produção da Motivos Produções e da ABDL (Associação Brasileira de Difusão do Livro), a FLIB tem entre seus principais objetivos aproximar a população da literatura e ampliar o acesso à cultura, especialmente entre crianças e estudantes da rede pública de ensino.Um dos destaques da programação será justamente a participação das creches, escolas municipais e escolas estaduais, que estarão presentes com apresentações preparadas especialmente para a feira. O projeto Literatura em Movimento levará ao palco adaptações e releituras de obras de autores como Ruth Rocha, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles e Walcyr Carrasco, além de trabalhos inspirados em clássicos da literatura, como O Pequeno Príncipe.Mais do que assistir às apresentações, os estudantes participam ativamente da construção da programação. A iniciativa valoriza o trabalho desenvolvido por professores e alunos ao longo do ano e mostra que a escola também pode ser um espaço de produção artística, criatividade e contato com a literatura.Para o prefeito de Duas Barras, Bebeto, a participação das escolas é fundamental para que a feira cumpra seu papel de democratizar o acesso à cultura.“A FLIB é uma oportunidade de colocar nossas crianças e nossos jovens no centro desse movimento cultural. Quando uma criança sobe ao palco, participa de uma apresentação ou entra em contato com um livro, ela também está descobrindo novas possibilidades. Queremos que a feira seja um espaço de aprendizado, mas também de encantamento, onde toda a família possa participar e aproveitar a cultura de forma gratuita.”

Grandes espetáculos e valorização dos artistas

A programação também foi pensada para proporcionar ao público experiências que muitas vezes não estão disponíveis no cotidiano das crianças e famílias do município. Entre as atrações estão grandes espetáculos teatrais infantis, como “Mundo Disney”, “As aventuras de Frozen”, “O Rei Leão” e “As aventuras na Fazendinha”, apresentados pela Equipe Agitação.



A feira terá ainda o espetáculo circense “O Palhaço Topetão e sua Trupe”, atividades de “Brinquedos Cantados” com Rodrigo Lobo, apresentações musicais, sarau de poesia, contação e narração de histórias e a participação da Orquestra Experimental Sustentável e da Escola Municipal de Educação Musical Nilton José dos Santos.



A literatura estará presente também por meio dos escritores Marcelo da Graça, Emanuela Tuller Bello, Leferr e Marianna Araújo.



A programação também valoriza os artistas e talentos locais, criando espaço para que músicos, estudantes, grupos culturais e outros agentes da cidade estejam no palco e tenham contato direto com o público.



Além da programação infantil, a FLIB contará com momentos voltados ao público adulto, como o sarau “Poesia em Tudo”, a exibição do curta-metragem “Palavras que brotam”, de Maécio Gomes, e o lançamento do livro “Do outro lado do Atlântico – Memórias de um Emigrante”, de Marcelo da Graça.





Livros ao alcance de todos



Outro destaque será a presença de uma livraria durante a feira, com livros comercializados, ampliando o acesso da população às obras literárias e incentivando a formação de novos leitores.



A proposta é que o visitante não apenas participe das atividades, mas também possa levar um livro para casa e continuar a experiência da feira depois que as apresentações terminarem.



Para Rodrigo Lobo, curador da Motivos Produções, a diversidade da programação é justamente uma das características que fazem da FLIB um espaço de encontro entre diferentes públicos.



“A gente acredita que a literatura precisa chegar às pessoas de diferentes maneiras. Pode ser por meio de um livro, de uma música, de uma peça de teatro, de uma história contada ou de uma criança descobrindo pela primeira vez um personagem no palco. A FLIB foi pensada para criar essas experiências e, principalmente, para mostrar que cultura e literatura devem estar ao alcance de todos.”



Com dois dias de programação gratuita, a 2ª Feira Literária Bibarrense pretende transformar a Praça Governador Portela em um grande território de leitura, imaginação e convivência, aproximando escolas, famílias, artistas e comunidade em torno da cultura.



SERVIÇO:



2ª Feira Literária Bibarrense – FLIB

Tema: Ler, imaginar e transformar

Data: 8 e 9 de outubro

Local: Praça Governador Portela – Duas Barras (RJ)

Entrada: Gratuita

Realização: Prefeitura de Duas Barras

Curadoria e produção: Motivos Produções