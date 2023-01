Programa Emprega Mais abre 125 vagas em cursos de Educação Profissional na Firjan SENAI Caxias - Divulgação

Publicado 11/01/2023 20:22

Duque de Caxias - A Firjan SENAI segue com as inscrições abertas para os cursos técnicos. Até o dia 06/02, data em que iniciam as aulas, quem estiver em busca de formação ou qualificação profissional pode optar por um dos 25 títulos da campanha de Cursos Técnicos 2023.1. As informações sobre os cursos ofertados, com detalhes do conteúdo programático e orientações sobre as matrículas podem ser acessadas pelo endereço eletrônico: Cursos técnicos 2023 | Cursos Firjan SENAI. Ao todo estão sendo oferecidas 2680 vagas, distribuídas entre as 22 unidades de todo o estado do Rio de Janeiro.



Pela Baixada Fluminense, ainda há vagas na Firjan SENAI Caxias para os cursos técnicos, de modalidade híbrida, nas áreas de Alimentos, Cervejaria, Construção Naval, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas e Design Gráfico. As modalidades visam atender demandas do mercado de trabalho, que cada vez mais exige profissionais com múltiplas formações e habilidades no momento da seleção.

“Estamos na reta final das inscrições, mas ainda temos oportunidades para quem busca o aperfeiçoamento profissional ou até mesmo uma formação em curto prazo. Há opções para diferentes áreas que atendem a grande demanda e oportunidades no mercado de trabalho”, destacou Paulo Cezar Soares, Gerente Operacional, da Firjan SENAI Caxias.



A técnica em eletrônica Ramona Benfeita do Vale, de 33 anos, há três anos optou pelo curso técnico de Automação Industrial, na Firjan SENAI Caxias e mudou sua trajetória profissional. Com a primeira formação em Design de Moda, passou um longo período desempregada e com dificuldades para a inserção no mercado de trabalho. A qualificação técnica foi alternativa.

“Fiquei muito tempo desempregada e decidi pelo curso técnico, mudando totalmente de área. Foi uma mudança de vida, encontrei satisfação na vida pessoal e profissional”, destacou Ramona que há três anos trabalha em uma importadora de produtos automotivos e continua fazendo cursos de especialização.



Cursos EAD contam com período presencial para interações com os instrutores



Os cursos de Ensino à Distância (EAD) semipresenciais, que possuem sua carga horária realizada 80% à distância, são ofertados em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com um sistema de tutoria. Os outros 20% do curso são feitos de forma presencial em uma unidade da Firjan SENAI, com interação junto ao instrutor.



Já os cursos híbridos mesclam as experiências com os instrutores com as aulas virtuais (60%) e presenciais (40%). São três dias por semana com encontros em formato on-line e dois dias por semana com aulas presenciais em unidades da Firjan SENAI.