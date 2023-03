Simpósio pelo Dia Internacional da Mulher em Duque de Caxias - Reprodução

Simpósio pelo Dia Internacional da Mulher em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 02/03/2023 08:55

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, dará início às comemorações pelo Dia Internacional da Mulher com a realização do 1º Simpósio, que terá como tema: “Violência contra a mulher: uma questão de saúde pública”. O evento, organizado pelo Departamento de Atenção à Saúde (DAS), acontecerá no dia 08 de março, a partir das 9hs, no plenário da Câmara Municipal de Duque de Caxias.

A organização do simpósio está disponibilizando uma ficha on-line para a inscrição dos participantes. As inscrições gratuitas devem ser feitas através do link: http://simposiosms.duquedecaxias.rj.gov.br

Será concedido certificado de participação.

O encontro tem como objetivo fazer da data comemorativa também um momento de reflexão sobre o crescimento alarmante dos índices de violência contra as mulheres em todo o mundo. É o que mostram os resultados da pesquisa do Instituto Datafolha (2021), que aponta que cerca de 24,4% - uma em cada quatro mulheres, com idade acima de 16 anos - foram vítimas de algum tipo de violência no Brasil, seja ela psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Através do tema “Violência contra a mulher: uma questão de saúde pública”, o simpósio pretende mostrar como o sistema de saúde no município de Duque de Caxias tem se organizado para atender a essa demanda crescente, assim como os demais serviços e órgãos de atendimento à mulher.