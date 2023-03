É importante ressaltar que só está apto a receber a vacina bivalente o cidadão que estiver com a vacinação em dia, ou seja, que tenha tomado a 4ª dose há, pelo menos, quatro meses. - ASCOM

É importante ressaltar que só está apto a receber a vacina bivalente o cidadão que estiver com a vacinação em dia, ou seja, que tenha tomado a 4ª dose há, pelo menos, quatro meses. ASCOM

Publicado 01/03/2023 07:49

Duque de Caxias - Seguindo determinação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, começou a campanha de reforço contra a Covid-19, com a aplicação da Vacina Bivalente da Pfizer. A vacinação de reforço contra covid-19 com o novo imunizante será organizada por idade, conforme o calendário divulgado pelo Ministério da Saúde.

A partir desta segunda-feira (27), poderão receber o reforço do imunizante da Pfizer todas as pessoas com 70 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas (Veja a lista das imunodeficiências no final da matéria), com apresentação de laudo médico, a partir de 12 anos de idade.

A vacinação de reforço contra covid-19 com o novo imunizante será organizada por idade e grupos prioritários. Só pode receber o reforço com a vacina Bivalente aqueles que estão nos grupos prioritários, divulgados nos calendários, e que tenham recebido, pelo menos, duas doses de qualquer vacina contra a Covid-19 há quatro meses ou mais.

A Secretaria de Saúde alerta ainda que é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento com CPF e foto.

Veja onde se vacinar

A vacinação acontece nas seguintes unidades de saúde do município de Duque de Caxias:

• CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

- De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

• Hospital Municipal Duque

- De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

• UPH - Unidades Pré Hospitalares: Xerém - Saracuruna - Pilar - Imbariê - Equitativa - Campos Elíseos

- De segunda a sexta-feira, das 8h as 16h

- Sábados, das 8h às 11h

• Rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS)

- De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

A cidade ressalta que, a partir desta quarta-feira (01/03), as doses do imunizante de reforço Bivalente também estarão disponíveis na rede de unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, nos quatro distritos do município.

Os endereços das unidades de saúde podem ser acessados através do link: https://duquedecaxias.rj.gov.br/secretaria/unidades-de-saude/6384

Grupo prioritários

Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias (erros inatos da imunidade); em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses e neoplasias hematológicas.