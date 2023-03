Audiência pública apresenta projeto do Arco Duque - Camille Lopes/Divulgação

Publicado 28/02/2023 21:58

Duque de Caxias - Com a presença de representantes da Sociedade Civil, ocorreu, na Câmara Municipal de Duque de Caxias, uma audiência pública, organizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, tendo como tema a implantação, no município, do Arco Duque de Caxias. A obra será realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil.

É a primeira de duas etapas para estabelecer uma nova rota, de cerca de 6km, entre a Avenida Fabor, em Campos Elíseos, e a Rodovia Santos Dumont (BR-116, a Rio-Magé), em Saracuruna, criando uma conexão alternativa direta entre o Polo Petroquímico e o Arco Metropolitano. O polo reúne cerca de 30 grandes empresas e aproximadamente 10 mil funcionários, em uma área em torno da qual vivem mais de 303 mil habitantes.



A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades e a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil apresentaram o alcance, a localização e os benefícios que a obra vai trazer para Duque de Caxias e todo o estado do Rio. Também chamado de Arco Viário de Campos Elíseos, o Arco Duque de Caxias vai criar mais uma rota de entrada e saída para o Polo petroquímico, que hoje só possui acesso pela Rodovia Washington Luiz (BR-040). Esta é uma situação que, além de perigosa, no caso de algum acidente industrial, faz com que os caminhões que atendem as indústrias instaladas na região colaborem com engarrafamentos no entroncamento das duas grandes rodovias federais que cruzam o município (BR-116 e BR-040). Atualmente um acidente de caminhão na Avenida Fabor pode parar o trânsito em todo o polo.

Além disso, O Arco Duque de Caxias vai passar por diversos bairros – Cangulo, Jardim Ana Clara, Jonas Gondim, Parque Adelaide e Vila Urussaí –, valorizando a região. Sua implementação proporcionará maior infraestrutura logística, atraindo novas empresas e investimentos, trazendo segurança e mais empregos.



A mesa da audiência pública foi composta pelo prefeito Wilson Reis; o subsecretário de Infraestrutura e Cidades do Estado, Bruno Vale; o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; o secretário municipal de Urbanismo, Leandro Guimarães; o presidente da Câmara Municipal, Celso do Alba, e os vereadores Valdecy Nunes, Nivan Almeida, Catiti e Alex Freitas. Após a audiência, o próximo passo será a instalação do processo de licitação da obra, que deverá ser concluída em 2024.