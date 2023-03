Prefeitura de Duque de Caxias realiza obras nos distritos - Divulgação

Publicado 28/02/2023 21:16

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está concluindo a instalação de cinco passarelas na comunidade Dois Irmãos, no bairro Parque Beira Mar. As novas travessias, com estrutura de metal e piso de concreto, vão facilitar a circulação de moradores da localidade.



As obras, realizadas por administração direta, sem a contratação de empresa e com recursos próprios da SMODC, vão beneficiar centenas de moradores que circulam diariamente na comunidade a caminho do trabalho e das escolas da região. A prefeitura vai realizar também a limpeza dos córregos que cortam a localidade.

Tapa-buracos

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, trabalha diariamente para realizar a manutenção das ruas da cidade. As equipes do serviço de tapa-buraco da Secretaria agiram em vários trechos de ruas em Jardim Primavera (Av. Primavera, Av. Marquês de Baependi e Rua Barão de Japurá), Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt e Rua Nascimento e Silva) e Parque Chuno (Rua Juparana) – todos bairros do 2º Distrito.



A Secretaria possui 10 equipes para cuidar da manutenção das ruas. Em média, são utilizadas 100 toneladas de massa asfáltica para consertar as falhas no asfalto, provocado por desgastes. Esses problemas são identificados pelos próprios servidores de Obras e Defesa Civil, ao circularem pela cidade, cuidando de outros serviços da secretaria, ou por moradores de Duque de Caxias, que fazem reclamações através da Ouvidoria do município.

As reclamações podem ser feitas pelo telefone 2773-6200, pelo site da Prefeitura (https://duquedecaxias.rj.gov.br), por e-mail (ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br) ou presencialmente, na sede da Prefeitura de Duque de Caxias, que fica na Alameda Esmeralda, nº 206, em Jardim Primavera.